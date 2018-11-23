Валерий Брагин: "Канада - фаворит МЧМ. Суперсерия ни о чем не говорит"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин в интервью "СЭ" отметил, что фаворитом МЧМ будет Канада, несмотря на неудачные результаты в Суперсерии.

– Канада будет главным фаворитом чемпионата мира?

– Конечно. Результаты Суперсерии ни о чем не говорят. Это домашний турнир, под который они постараются пригласить еще нескольких человек из НХЛ, как было в прошлые годы, чтобы усилить слабые позиции. С таким подкреплением это будет совсем другая команда. Кое-кто уже сыграл на Суперсерии. Алекса Форментона из "Оттавы" отправили в юниорскую лигу. Этот нападающий выделялся. В целом картина среди претендентов на медали уже давно не меняется. Остаются все те же – канадцы, американцы, финны, шведы. Способна на сюрприз и сборная Чехии. Ее основной вратарь Якуб Шкарек хорошо играет во взрослом чемпионате Финляндии. Несколько ребят выступают в АХЛ, например, Мартин Нечас. У него есть даже опыт НХЛ.

– В прошлые годы удачное выступление в Суперсерии каждый раз выливалось в хорошие результаты и на чемпионате мира.

– Победа в любом матче, не говоря уже о серии, сказывается положительно. Особенно это важно для психологии молодых игроков. У них появляется уверенность в своих силах. Хованов удачно выступил на Суперсерии, раскрепостился и сейчас по всем отзывам здорово играет за свою клуб в лиге Квебека. А раньше он очень хотел проявить себя в сборной, чтобы попасть на чемпионат мира. Этот груз давил на него и постоянно мешал. Хованов неважно играл перед Суперсерией. (Михаил Зислис)

Полная версия интервью Валерия Брагина