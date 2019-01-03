Валерий Брагин: "Дали Кравцову отдохнуть, с ним все нормально"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал о состоянии здоровья нападающего Виталия Кравцова, который пропустил концовку второго периода и третью двадцатиминутку матча 1/4 финала МЧМ-2019 со Словакией (8:3).

- Дали Кравцову отдохнуть, с ним все нормально, - отметил Брагин. (Алексей Шевченко)

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