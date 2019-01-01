Тренер сборной Канады: "Русские преподали нам урок. Хорошо, что бесплатный"

Главный тренер сборной Канады Тим Хантер подвел итоги матча против России (1:2) на МЧМ-2019.

- Некоторые игроки признались, что психологически не справились с ажиотажем вокруг этой игры и потерялись.

- Это свойство человеческой натуры. Парни проводили пока самую важную игру в жизни при таком количестве зрителей. Для многих это новый опыт, с которым нелегко сразу справиться. Сегодня у них было право на ошибку. В следующий раз – уже нет, поэтому спустя рукава никто к матчу подходить не станет.

- В третьем периоде игра могла повернуться в любую сторону?

- Конечно! По голевым моментам было примерное равенство: 11 на 10. Сборная России – хорошая команда, которая бьется в каждом эпизоде. Я на нее насмотрелся во время Суперсерии. Сегодня ожидали от соперника именно такой игры. Мы дали русским чуть больше свободного времени, чем требовалось, не показав тот уровень хоккея, на которой были способны. Часто побеждать, если допускаешь такое упущение, у тебя не получится. Слишком много свободы. После игры я сказал парням, что мы получили отличный урок. Его надо выучить. Он бесплатный, поскольку мы не вылетели. То же самое случилось год назад, когда мы уступили США в матче на открытом воздухе, хотя должны были побеждать. Но выводы сделали. Тот же Макс Комтуа, дважды удалившийся в той встрече. Игроки сейчас понимают, что надо делать. Моя роль заключается в том, чтобы главный тренер находился с ними на одной волне.

- Теперь дорога на пути к медалям будет сложнее. Уже в четвертьфинале вам придется сыграть с победителем матча США – Финляндия.

- Я не обращаю на это большого внимания. Меня интересует в первую очередь своя команда. Нам надо показать свою лучшую игру в следующем матче. Не важно, кто будет нашим соперником. (Андрей Бротский)