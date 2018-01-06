Сборная США победила Чехию и завоевала бронзу молодежного чемпионата мира

Сборная США разгромила команду Чехии со счетом 9:3 в матче за третье место молодежного чемпионата мира в Баффало.

В составе победителей 4 шайбы забросил Трент Фредерик, а форвард Кифер Беллоуз записал на свой счет 3 (2+1) очка. У чехов отличились Мартин Каут, Радован Павлик и Даниэль Куровски.

Напомним, что в прошлом сезоне американцы стали чемпионами мира среди игроков не старше 20 лет. Чехи не могут попасть в призы с 2005 года, когда стали третьими.

Молодежный чемпионат мира

Матч за 3-е место

Чехия – США – 3:9 (0:1, 0:6, 3:2)

Голы: Фредерик – 1 (мен.), 19:56 – 0:1. Пелинг – 1 (Дж. Андерсон, Перунович), 20:09 – 0:2. Дж. Андерсон – 2 (Ткачак, Миттельштадт), 24:18 – 0:3. Фредерик – 2 (Хьюз, Тафти), 25:52 – 0:4. Беллоуз – 4 (бол.), 27:23 – 0:5. Фредерик – 3, 32:55 – 0:6. Беллоуз – 5 (Норрис), 39:01 – 0:7. Каут – 1 (бол., Гаек, Нечас), 40:43 – 1:7. Павлик – 1 (Кодытек, Вала), 42:11 – 2:7. Фредерик – 4 (бол., Беллоуз, Харпер), 45:41 – 2:8. Куровски – 1 (Кодытек, Павлик), 47:45 – 3:8. Харпер – 1 (Самберг), 57:10 – 3:9.

Вратари: Корженарж (Шкарек, 24:18) – Эттингер (Суэймен, 56:41).

Штраф: 6 – 8.

Броски: 35 (8+5+22) – 39 (12+16+11).

Судьи: Шеквист, Шукис.

5 января. Баффало. KeyBank Center.