Сборная России назвала состав на матч МЧМ со Словакией

Тренерский штаб молодежной сборной России определился с составом на матч 1/4 финала плей-офф чемпионата мира против Словакии. Ворота россиян будет защищать Петр Кочетков.

Состав выглядит следующим образом:

Кочетков (Тарасов); Журавлев – Морозов Илья, Слепец – Галимов – Муранов; Романов – Саморуков, Костин – Кравцов – Денисенко; Ольшанский – Алексеев, Старков – Шэн – Коваленко; Рубинчик, Марченко – Шашков – Морозов Иван, Подколзин.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею