06:55 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Российская молодежка впервые осталась без медалей при Брагине

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Сборная России проиграла команде США со счетом 2:4 в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира.

Таким образом, это первый турнир при главном тренере Валерии Брагине, на котором команда не смогла взять медали. Специалист завоевывал с молодежной сборной золото (2011), бронзу (2017) и три раза занимал второе место (2012, 2015, 2016).

Трансляция матча США - Россия

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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andersen78

Будут ли теперь сделаны правильные выводы? Или можно забыть о медалях надолго?

07:50

Семёныч1955

Слабо выступили и слабая сборная . Что-то не так в хоккейной России ? Хотя этот молодёжный чемпионат мало интересный и зрителям тоже. Нет Звёздочек, накала страстей - скучновато .

07:30