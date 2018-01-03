Российская молодежка впервые осталась без медалей при Брагине

Сборная России проиграла команде США со счетом 2:4 в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира.
Таким образом, это первый турнир при главном тренере Валерии Брагине, на котором команда не смогла взять медали. Специалист завоевывал с молодежной сборной золото (2011), бронзу (2017) и три раза занимал второе место (2012, 2015, 2016).
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andersen78
Будут ли теперь сделаны правильные выводы? Или можно забыть о медалях надолго?
07:50
Семёныч1955
Слабо выступили и слабая сборная . Что-то не так в хоккейной России ? Хотя этот молодёжный чемпионат мало интересный и зрителям тоже. Нет Звёздочек, накала страстей - скучновато .
07:30