Российская молодежка впервые осталась без медалей при Брагине

Сборная России проиграла команде США со счетом 2:4 в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира.

Таким образом, это первый турнир при главном тренере Валерии Брагине, на котором команда не смогла взять медали. Специалист завоевывал с молодежной сборной золото (2011), бронзу (2017) и три раза занимал второе место (2012, 2015, 2016).

Трансляция матча США - Россия