Россия уступила США в полуфинале молодежного ЧМ

Сегодня. Монреаль. США - Россия - 4:3 Б. Денис ГУРЬЯНОВ (слева) в борьбе с Тэйгом ТОМПСОНОМ. Фото Официальный сайт турнира

Молодежная сборная России уступила команде США в полуфинальной игре чемпионата мира по буллитам. Автором победного послематчевого штрафного броска стал Трой Терри. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 3:3. В составе российской команды дубль оформил Денис Гурьянов, еще один гол на счету Кирилла Капризова.

Соперником американцев в решающем поединке будет победитель встречи Швеция – Канада. Подопечные Валерия Брагина сыграют за третье место.

Молодежный чемпионат мира

Плей-офф

1/2 финала

США – РОССИЯ – 4:3 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Капризов - 8 (Воробьев), 11:54 - 0:1. Уайт - 5 (Келлер, Джонс), 19:05 - 1:1. Гурьянов - 2 (Кудако, Карнаухов), 21:17 - 1:2. Канин - 3 (бол., Гринуэй, Бракко), 30:23 - 2:2. Уайт - 6 (Андерсон, Келлер), 36:21 - 3:2. Гурьянов - 3, 46:04 - 3:3.

Нереализованный буллит: Келлер (45:14, США).

Победный буллит: Терри.

Вратари: Парсонс - Самсонов.

Штраф: 2 - 8.

Броски: 43 (14+12+10+7) - 36 (7+11+10+8).

Судьи: Берчелл, Линде.

Монреаль. Centre Bell.

Трансляция матча США - Россия