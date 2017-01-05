Россия уступила США в полуфинале молодежного ЧМ

Молодежная сборная России уступила команде США в полуфинальной игре чемпионата мира по буллитам. Автором победного послематчевого штрафного броска стал Трой Терри. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 3:3. В составе российской команды дубль оформил Денис Гурьянов, еще один гол на счету Кирилла Капризова.
Соперником американцев в решающем поединке будет победитель встречи Швеция – Канада. Подопечные Валерия Брагина сыграют за третье место.
Молодежный чемпионат мира
Плей-офф
1/2 финала
США – РОССИЯ – 4:3 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Капризов - 8 (Воробьев), 11:54 - 0:1. Уайт - 5 (Келлер, Джонс), 19:05 - 1:1. Гурьянов - 2 (Кудако, Карнаухов), 21:17 - 1:2. Канин - 3 (бол., Гринуэй, Бракко), 30:23 - 2:2. Уайт - 6 (Андерсон, Келлер), 36:21 - 3:2. Гурьянов - 3, 46:04 - 3:3.
Нереализованный буллит: Келлер (45:14, США).
Победный буллит: Терри.
Вратари: Парсонс - Самсонов.
Штраф: 2 - 8.
Броски: 43 (14+12+10+7) - 36 (7+11+10+8).
Судьи: Берчелл, Линде.
Монреаль. Centre Bell.
Troy Terry sends the Americans to the Gold Medal game in dramatic fashion! @CanadianTire #BigPlay #WorldJuniors https://t.co/JLvAqi0ZFz pic.twitter.com/5rBCB59qDR– TSN (@TSN_Sports) 4 января 2017 г.
SSNA7
Мутная история... Ведь бьющих определяют заранее в первой серии. Брагин сам забыл, что пятерых написал, когда буллиты били? Ерунда какая-то выходит...
03:02
Последний Легион
Thomas_Boy ________________________ ох реальный ты кретин. еще и читать правильно не умеешь. впрочем зная твою двуличную натуру, неудивительно. тебя дебила, давно имеют все кому не лень.
03:01
Бэн Джойс
RW.ирка, ты чо здесь трёшся? Иди на конскую ветку про Страндберга, подшестери коням. Подлижи там где надо, навык-то у тебя имеется ))
03:00
skua
Брагин тоже подтвердил, что все знали про булиты еще перед 1/4
02:59
Thomas_Boy
.
02:59
skua
Брагин тоже подтвердил, что все знали про булиты
02:58
skua
Его же интервью https://www.instagram.com/p/BO3HTRLlROr/?taken-by=boogaard1975
02:58
skua
Интервью Капризова - Сразу сказали, что будет 5 булитов. Еще есть вопросы ?
02:57
Thomas_Boy
Последний Легион Thomas_Boy ___________________________________ Дебил, умственно недалёким я имел ввиду тебя. Теперь уже точно видно, что ты полный кретин. ___________________ Что ты там имел - не знаю, но тебя как всегда поимели по полной. Ибо писал ты "умственно недалекий айкью". И это вполне нормально для тебя.) Ты же вообще не понимаешь, о чем пишешь.))) Мозгов нет у тебя, дауненыша.)
02:57
Бегущий человек
☭ Россия для русских!, я не читаю аналитику СЭ, я говорю то, что вижу. И ударных звеньев в этом конкретном матче было два.
02:56
Thomas_Boy
Последний Легион RW.irk__________________________________ он дебил дырявый, этот Thomas_Boy, у него натура такая, гнилая и двуличная. многие уже об этом говорили. ______________ Ты на всех ветках начинай клянчить, может, кто тебя и пожалеет.)))
02:55
Последний Легион
Thomas_Boy ___________________________________ Дебил, умственно недалёким я имел ввиду тебя. Теперь уже точно видно, что ты полный кретин.
02:54
☭ Россия для русских!
Бля че вы ругаетесь?.. Пошел я...
02:54
Последний Легион
RW.irk ______________________________________________ он дебил дырявый, этот Thomas_Boy, у него натура такая, гнилая и двуличная. многие уже об этом говорили.
02:52
Thomas_Boy
RW.irk ______________ Утомили дауны... Студенты в Сочи - это перл года.
02:51
Thomas_Boy
Последний легион ____________ Вспомнил. "Умственно недалекий айкью".))) Ты же, дауненыш, даже не понимаешь, что IQ не может быть "умственно недалеким".)) Это среди лехионов ты последний. А среди лохов - наипервейший.)))
02:50
RW.irk
Thomas_Boy Berkut-7 ____________ А с чего это наша сборная стала убогой? ========== Ну че ты пристал к овощу?) У него американцы студентами в Сочи играли))
02:49
☭ Россия для русских!
Ну что, народ, кто виноват, кого снимать будем? Третьяка? Мутко? Путина? Обаму?
02:49
☭ Россия для русских!
Бегущий человек Здесь было одно ударное - с Капризовым, уже 100500 раз все СМИ об этом писали. Остальные - рабоче-крестьянские из Квартальновых
02:47
Бегущий человек
Sergey_msk У сборной должно быть хотя бы 2 или 3 первых звена, тогда и будут победы на регулярной основе, но в нашей реальности это недостижимо. 02:39************ Ну здесь было два. И что?
02:47
☭ Россия для русских!
Проиграли и проиграли. Хорош ругаться-то! Народ совсем оскотинился, ненависть так и брызжет в комментах каждый день
02:46
Курчат
Я привел ссылку на ОФИЦИАЛЬНЫЙ сайт турнира (молодежный ЧМ-2017) на сайте МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ. Какие могут быть дополнения и ссылки на директораты? Послематчевый скриншот есть.
02:46
BOBR77RUS
надо было Гурьянову бить давать,как америкосы дали Терри 2 раза подряд,ошибка тренера!!
02:45
Бэн Джойс
☭ Россия для ватных! Пока у нас не будет в каждой звене по Овечкину - ничего не выиграем!-------------------------"Овечкин" и "выиграем" - это оксюморон ))
02:44
skua
20 мая, под финиш чемпионата мира-2016, проходившего в Москве и Санкт-Петербурге, директорат ИИХФ принял решение об изменении правил международных турниров. Изменения эти касались овертаймов и серий буллитов. Теперь овертаймы на групповом этапе должны проводиться в формате "3 на 3", а если ни одна из команд не забивает, назначаются послематчевые буллиты, состоящие минимум из трех серий. В плей-офф формат меняется. В четвертьфиналах, полуфиналах и матчах за бронзу играются 10-минутные овертаймы в формате "4 на 4", а буллиты состоят минимум из пяти серий. В финальной встрече овертайм играется 20 минут в формате "5 на 5". Буллиты – тоже состоят минимум из пяти серий.
02:43
Thomas_Boy
Berkut-7 ____________ А с чего это наша сборная стала убогой?
02:43
Последний Легион
Thomas_Boy _____________________________________________ ты с рождения опущен, унылый олигофрен. )))
02:42
skua
Про булиты все было опубликовано еще в мае прошлого года. Не нужно вести себя как клоуны. Тренерский штаб должен был все знать. The International Ice Hockey Federation approved rule changes on Friday for its overtime and shootout format in the upcoming season. In the preliminary round of international tournaments, overtime will be played up to five minutes with three-on-three skaters. If the game is still tied, a shootout with three rounds (and if necessary, tie-break shots) will take place. For playoff games (except for the gold medal game) the overtime period will be played four-on-four for 10 minutes. If still tied, both teams will go to a five-round shootout and potential tie-break shots.
02:40
Berkut-7
☭ Россия для русских! Пока у нас не будет в каждой звене по Овечкину - ничего не выиграем! 02:36 ---------------------- Овечкин в сборной никогда ничего не показывал, Овечкин вообще неудачник , нигде ничего выиграть не может , его прокляли ))
02:40
Sergey_msk
У сборной должно быть хотя бы 2 или 3 первых звена, тогда и будут победы на регулярной основе, но в нашей реальности это недостижимо.
02:39