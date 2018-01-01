Россия сыграет с США. Все пары плей-офф МЧМ

Сборные России и Швеции в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2018 не смогли выявить победителя в основное время (3:3). Это означает, что Швеция заняла первое место в группе В, а Россия - третье вне зависимости от результата в овертайме.
Россияне в соперники по четвертьфиналу получили хозяина турнира в Баффло, сборную США. Матч состоится в ночь со 2 на 3 января и начнется в 4.00 по московскому времени. Если команда Валерия Брагина выйдет в полуфинал, то сыграет с победителем пары Швеция - Словакия.
Все пары плей-офф МЧМ-2018 в Баффало
1/4 финала
2 января. 20.00 (время московское). Чехия - Финляндия
3 января. 0.00. Канада - Швейцария
2.00. Швеция - Словакия
4.00. США - РОССИЯ
Полуфиналы - 4 января. В них сыграют победители пар Канада/Швейцария - Чехия/Финляндия и Швеция/Словакия - США/РОССИЯ.
Финал и матч за 3-е место - 5 января (в ночь на 6-е по Москве).
Календарь матчей и материалы о молодежном чемпионате мира-2018 – здесь //
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Dymanomashina
У России самый слабый соперник из всех возможных. Играть, только лучше чем в группе!
10:41
Halifax
Тоже не понимаю, кто тут нас возил.... 2 период?! ну так поиграйте полпериода (8 мин) в меньшинстве, из них почти 2 полные мин втроем (не пропустили кстати молорики, отстояли)... тут даже белорусы бы возили...а так ничья (буллиты не в счет) по опасным моментам, вбрасываниям примерно вровень, отвечали остро.... вообще после 1 игры с Чехией разница в игре наших огромная.... ждем США, главное не рассыпаться.... легкой дороги у амеров не будет, а там видно будет!!!!!
10:01
ростовский свин
фу ну с наступившем всех..наши молодцы- немногие ожидали что окажут такое сопротивление, хотя если следовать теории Еронко - это же шведы ,с маленькими недоразвитыми я.цами-)))сша в общем то по делу переиграли финнов - мительштадт(еще один амер немецкого происхождения ) классный мастерюга будет.Да и вся амеиканская команда помимо ярких игроков еще имеет и систему игру - а суоми -имея сильнейший состав по именам - имеет нулевого тренера и довольно среднего вратаря..с финами было бы попроще...со звездно -полосатыми будет суперпринципиальная игра -наши не выглядят фаворитами...но посмотрим...
09:32
индеец_Джо
BattleFish, взялся,типа анализировать, так будь последовательным до конца. Почему возившие красавчики-шведы три шайбы-то пропустили?
09:02
.BattleFish.
Игра россиян не понравилась вообще, очень низкий уровень хоккея, не было доминирования, мало опасных моментов, весь второй период возили как щенков! В 1/4 нам конец, включат скорости и пресс, армяне сразу сдуются!
07:31
zyzx
Пузатые диванные-пивомены,уже все решили!
06:59
Thomas_Boy_
И мы, и шведы, похоже, в этот раз без медалей. Очень слабый хоккей.
06:47
maxcds
пакуем чемоданы, все по делу
06:46
inout
На этом этапе и закончит
06:44