Россия сыграет с США. Все пары плей-офф МЧМ

Сборные России и Швеции в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2018 не смогли выявить победителя в основное время (3:3). Это означает, что Швеция заняла первое место в группе В, а Россия - третье вне зависимости от результата в овертайме.

Россияне в соперники по четвертьфиналу получили хозяина турнира в Баффло, сборную США. Матч состоится в ночь со 2 на 3 января и начнется в 4.00 по московскому времени. Если команда Валерия Брагина выйдет в полуфинал, то сыграет с победителем пары Швеция - Словакия.

Все пары плей-офф МЧМ-2018 в Баффало

1/4 финала

2 января. 20.00 (время московское). Чехия - Финляндия

3 января. 0.00. Канада - Швейцария

2.00. Швеция - Словакия

4.00. США - РОССИЯ

Полуфиналы - 4 января. В них сыграют победители пар Канада/Швейцария - Чехия/Финляндия и Швеция/Словакия - США/РОССИЯ.

Финал и матч за 3-е место - 5 января (в ночь на 6-е по Москве).

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