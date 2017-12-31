Россия не сыграет с Канадой в четвертьфинале МЧМ

Сборная Канады обыграла Данию (8:0) в матче группового турнира МЧМ и заняла первое место в группе А. Соперником команды по 1/4 финала станет четвертая сборная группы В.

Таким образом, Канада не сможет встретиться с Россией на первой стадии плей-офф. Россияне в своей группе не опустятся ниже 3-го места, даже если проиграют Швеции в последнем туре.

Существует вероятность того, что у России, Чехии и Швейцарии будет по 6 очков. Даже при таком раскладе по дополнительным показателям (разность шайб во встречах друг с другом) россияне опередят одну из команд или обе сразу.