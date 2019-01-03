Полуфинальные пары молодежного чемпионата мира-2019

По итогам матчей 1/4 финала молодежного чемпионата мира-2019 в Ванкувере и Виктории определились четыре лучшие команды турнира.

В первом раунде плей-офф Швеция уступила Швейцарии – 0:2, Канада проиграла Финляндии в овертайме – 1:2, США победили Чехию – 3:1, а Россия разгромила Словакию – 8:3.

В 1/2 финала сыграют Россия – США и Швейцария – Финляндия. Оба матча пройдут в Ванкувере 5 января, время начала – 0.00 и 4.00 соответственно (по Москве).

Матч за 3-е место и финал состоятся в Ванкувере 6 января. Начало – 0.00 и 4.00 соответственно (время московское).

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Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею //

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