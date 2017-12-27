Олег Браташ: "Надеемся, что у Саморукова просто ушиб"

Тренер молодежной сборной России Олег Браташ не знает, насколько серьезную травму получил защитник Дмитрий Саморуков. Напомним, что хоккеист покинул сегодняшнюю тренировку команды из-за повреждения плеча.

– Пока не можем сказать о состоянии Дмитрия Саморукова, – сказал Олег Браташ. – Врачам надо дать время осмотреть игрока. Надеемся, что это просто ушиб. В любом случае какие-то новости будут позже. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

В стартовом матче молодежного чемпионата мира против Чехии он провел 12 минут, за которые не отметился результативными действиями.