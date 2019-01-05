10:42 | Хоккей — Молодежный ЧМ

НХЛ включила вратаря молодежной сборной США в тройку лучших игроков дня после матча с Россией

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НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня. Третьей звездой стал вратарь молодежной сборной США Кэйден Примо, который отразил 33 броска в полуфинальном матче чемпионата мира с Россией (2:1).

Второй звездой назван форвард "Колорадо"  Микко Рантанен, набравший 3 (2+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ с "Рейнджерс"​ (6:1). А первой звездой стал нападающий "Далласа"  Тайлер Сегин, оформивший дубль в матче с "Вашингтоном" (2:1 ОТ).

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