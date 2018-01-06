Молодежный чемпионат мира-2018 показал худшую посещаемость турнира в Северной Америке

В Баффало завершился молодежный чемпионат мира, победителем которого стала сборная Канады, в финале обыгравшая Швецию (3:1). В общей сложности, матчи турнира посетили 211210 зрителей, в среднем – 7040 за игру.

Отметим, что это худшая посещаемость для турниров, проводившихся в Северной Америке с 2005 года. На порядок больше зрителей было на МЧМ-2011, который также проводился в Баффало – 329687 (10 635 в среднем).

Худшая посещаемость за последние 10 лет была зафиксирована на турнире в 2013 году, который проходил в Уфе – 110175 зрителей (3554 в среднем).