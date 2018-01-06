Молодежный чемпионат мира-2018 показал худшую посещаемость турнира в Северной Америке

В Баффало завершился молодежный чемпионат мира, победителем которого стала сборная Канады, в финале обыгравшая Швецию (3:1). В общей сложности, матчи турнира посетили 211210 зрителей, в среднем – 7040 за игру.
Отметим, что это худшая посещаемость для турниров, проводившихся в Северной Америке с 2005 года. На порядок больше зрителей было на МЧМ-2011, который также проводился в Баффало – 329687 (10 635 в среднем).
Худшая посещаемость за последние 10 лет была зафиксирована на турнире в 2013 году, который проходил в Уфе – 110175 зрителей (3554 в среднем).
Материалы других СМИ
Тропическая гемангиома Мовсисяна
посещаемость КХЛ чуть ниже, чем у молодежного чемпионата мира, который многие чуть ли не боготворят, ведь на нем собираются сильнейшие молодые игроки со всего мира))) либерастня должна биться в истерике)))
11:33
Sправедливый
Видимо, как то так сложилось, что зрители не увидели достойных матчей, просто. ))) ... А их и было то два всего. Зимняя классика, на которую пришло 44.592 болельщика и финал, который собрал 17.544 зрителя, что, в принципе, не намного меньше, чем на финале 2011 года (18.690). Ну и погода, конечно, "поспособствовала", всё-таки американцы не привыкли бороться с трудностями, как мы. )))
10:10
VIZOR
На порядок больше... это в 10 раз так то...
09:47
igogohruhru
Холодина такая, что Ниагарский водопад замерз, какой там хоккей, тем более любительский
09:25