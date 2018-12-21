Молодежная сборная России уступила США в контрольном матче, ведя в счете 2:0

В товарищеском матче молодежная сборная России уступила команде США - 2:3.

В составе россиян отличились Александр Алексеев и Кирилл Марченко.

Российская команда готовится к молодежному чемпионату мира, который пройдет 26 декабря – 5 января в Канаде.

Это второй контрольный поединок "молодежки" перед стартом турнира из трех запланированных. Третий матч Россия проведет против команды Швейцарии в ночь на понедельник, 24 декабря.

Товарищеские матчи

США U20 - Россия U20 - 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)

Голы: Алексеев - 1 (Яремчук, Шэн), 9:28 - 0:1. Марченко - 3, 29:43 - 0:2. Робертсон - 1 (Барратт, Кемп), 44:21 - 1:2. Вальстрем - 1 (бол., Сент-Айвени, Фараби), 49:12 - 2:2. Д. Хьюз - 1 (Фараби, Вальстрем), 59:31 - 3:2.



Вратари: Найт (Примо, 30:12) - Тарасов.



Штраф: 4 - 4.



Броски: 29 (12+7+10) - 17 (4+7+6).



21 декабря. Камлупс. Sandman Centre.