22:28 29 декабря | Хоккей — Молодежный ЧМ

Молодежная сборная России обыграла Белоруссию и вышла в плей-офф чемпионата мира

Сегодня. Баффало. Белоруссия - Россия - 2:5. Россияне одержали вторую победу на турнире. Фото IIHF
Сегодня. Баффало. Белоруссия - Россия - 2:5. Россияне одержали вторую победу на турнире. Фото IIHF
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В матче группового турнира чемпионата мира молодежная сборная России одержала победу над Белоруссией – 5:2.

В составе россиян заброшенными шайбами отличились Алексей Полодян, Герман Рубцов, Артур Каюмов и Клим Костин, оформивший дубль.

Это вторая победа подопечных Валерия Брагина на данном турнире. Национальная команда поднялась на второе место, набрав 6 очков, и гарантировала себе участие в плей-офф (четвертьфиналы пройдут в Баффало 2 января 2018 года).

В следующем матче, который пройдет 1 января, россияне встретятся со сборной Швеции. Шведы лидируют в турнирной таблице, набрав столько же баллов, но имея одну игру в запасе.

Молодежный чемпионат мира

Сборные до 20 лет

Групповой турнир

Группа B

Белоруссия - Россия - 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)

Голы: Полодян - 2 (Алтыбармакян, Мальцев), 10:14 - 0:1. Рубцов - 1 (Каюмов), 12:44 - 0:2. Костин - 2 (Свечников), 23:33 - 0:3. Дерябин - 1 (Пищук), 42:03 - 1:3. Каюмов - 3 (Рубцов, Манукян), 44:21 - 1:4. Костин - 3 (Свечников, Иванов), 48:12 - 1:5. Пищук - 1 (Мартынов), 50:43 - 2:5.

Вратари: Грищенко - Сухачев.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 19 (3+6+10) - 40 (15+14+11).

Судьи: Николич, Шукис.

29 декабря. Баффало. HarborCenter.

 Трансляция матча Белоруссия - Россия
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Выиграет золото
35.0%
Станет вице-чемпионом
13.4%
Возьмет бронзу
21.9%
Станет четвертой
7.1%
Проиграет в четвертьфинале
18.0%
Не выйдет из группы
4.6%
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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (37)
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Bossonn

Иуда? Амеры, то? Конечно днища. Выиграли за бабло 4 раза и ходят как петухи. У нас 13 титулов, вот когда приблизятся, вот тогда и поговорим. А то все чемпы только у них и проходят, а мы знаем как хозяев судят.

00:17

Serenky25

Кстати немного истории. Армяне в русской царской армии-тема для особого изучения. Всего в период существования Российской империи, в русской армии было около 1300 генералов, из которых 132 генерала (10%) были армянами по национальности.

23:54 29 декабря

Весёлый©

Thomas_Boy_ ___ Мы еще будем посмотреть, насколько они русские, эти армяне, как плов затащат.

23:45 29 декабря

spetrov

Thomas_Boy_, я тоже. Про систему - эттточно.

23:38 29 декабря

Thomas_Boy_

Весёлый© __________ Это детали. На самом деле я же понимаю, что в душе ты бы хотел быть армянином.

23:30 29 декабря

diskmen

Будущие ОАРовцы в эконом режиме выиграли у Белорусов.Игра по прежнему блеклая.

23:29 29 декабря

Весёлый©

Thomas_Boy_ ___ Ага, и хоккейные визоры у них под заказ произведены, чтобы орлиный профиль поместился.

23:26 29 декабря

Serenky25

Как не обыграть а как же спортлото? Каждый 2-й выигрышный. Новогодний миллиард?

23:16 29 декабря

Thomas_Boy_

spetrov _________ А я не азартен в этом плане.)) И систему не обыграть, это точно.

23:12 29 декабря

spetrov

Thomas_Boy_, у меня, к слову, приятель из армейцев (который на собственном опыте знает про голландскую тюрьму:), к ЧМ собирается отпуск взять и систему обыграть. Правда, все эти системы первую ставку позволяют выиграть, не больше. :)

23:09 29 декабря

Serenky25

Там помниться были легкие деньги и ты занес 200 000 тенге.

23:07 29 декабря

Бней Иегуда

"несчастные днища" выиграли 3 титула за последние 8 лет.)) И имеют все шансы выиграть вновь.)) А вот у словаков шансов на победу нет.))

23:06 29 декабря

Thomas_Boy_

spetrov _________ Да конечно! У него из пяти прогнозов четыре мимо. Он бы давно в подвале жил, если бы ставил.

23:06 29 декабря

Serenky25

Бней Иегуда________Ты просто мега-каппер. Как ты оправился после Динамо Спб-Синит на кубок?

23:06 29 декабря

spetrov

Thomas_Boy_, думаешь? :) Ну тогда ладно. :)

23:03 29 декабря

zeromanj

Хоккей, обязательный к просмотру - это как Бучек сегодня утром унижал несчастных днищ из сборной США :D Гол в коллекцию, однозначно.

23:02 29 декабря

Thomas_Boy_

spetrov __________ Да хорош.)) Нешто ты веришь, что он что-то зарабатывает на ставках? Физдеж все это голимый.

23:02 29 декабря

spetrov

Душой против, а бабло зарабатывает. :) Цельный человечище! :)

22:59 29 декабря

Бней Иегуда

такс, а вот теперь хоккей, который обязателен к просмотру... смотрим и наслаждаемся!) Две лучшие хоккейные державы в истории!)

22:58 29 декабря

Бней Иегуда

халявннЫЕ 20 штук выигрыша.))

22:55 29 декабря

Thomas_Boy_

Весёлый© ________ Ты так-то пойми, армяне - есть самая трудолюбивая, талантливая и одаренная Богом нация. Все величайшие изобретения мира сделаны армянами. И хотя я Горный Орел, армян очень уважаю.

22:54 29 декабря

Бней Иегуда

Я на Расейку закинул с утреца, халявыне 20 штук с мизерного кэфа.)) Мелочь, а приятно, в фонд оплаты новогоднего стола.)) С лузеров надо тоже профит иметь, хоть и не смотрел ни секунды, бгг.))

22:54 29 декабря

Бней Иегуда

Шведы будут с Данией или Словакией, Канада, США и Финляндия будут с 1 по 3 в своей группе.)

22:51 29 декабря

Весёлый©

Thomas_Boy_ ___ После победы в финале Клим Костян заходит в бар аэропорта Баффало и говорит: - Мне то же самое, что и Кузе в 2011. Смешать, но не взбалтывать.

22:51 29 декабря

Бней Иегуда

harya88 Бней Иегуда кто то из указанной тобой четверки может уже в 1/4 встретится 22:39 ---------------------------- в 1/4 они вряд ли встретятся.)) Но победитель всё-равно один.))

22:49 29 декабря

Социалист Сафронов 2.0

игра двух аутсайдеров.

22:48 29 декабря

Весёлый©

Даже включил лучшего из армян Serj Tankian - Artsakh в честь такой победы.

22:48 29 декабря

Thomas_Boy_

Весёлый© _________ Мой брат Ашот интересуется, что ты имеешь против армян?

22:48 29 декабря

Весёлый©

Vasek Костин топ! ___ Опечатка в ОВИРе. А так Костян. Клим Костян.

22:47 29 декабря

spetrov

Бней Иегуда, а ты, настойчивый. :)

22:41 29 декабря