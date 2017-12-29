Молодежная сборная России обыграла Белоруссию и вышла в плей-офф чемпионата мира

Сегодня. Баффало. Белоруссия - Россия - 2:5. Россияне одержали вторую победу на турнире. Фото IIHF

В матче группового турнира чемпионата мира молодежная сборная России одержала победу над Белоруссией – 5:2.

В составе россиян заброшенными шайбами отличились Алексей Полодян, Герман Рубцов, Артур Каюмов и Клим Костин, оформивший дубль.

Это вторая победа подопечных Валерия Брагина на данном турнире. Национальная команда поднялась на второе место, набрав 6 очков, и гарантировала себе участие в плей-офф (четвертьфиналы пройдут в Баффало 2 января 2018 года).

В следующем матче, который пройдет 1 января, россияне встретятся со сборной Швеции. Шведы лидируют в турнирной таблице, набрав столько же баллов, но имея одну игру в запасе.

Молодежный чемпионат мира

Сборные до 20 лет

Групповой турнир

Группа B

Белоруссия - Россия - 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)

Голы: Полодян - 2 (Алтыбармакян, Мальцев), 10:14 - 0:1. Рубцов - 1 (Каюмов), 12:44 - 0:2. Костин - 2 (Свечников), 23:33 - 0:3. Дерябин - 1 (Пищук), 42:03 - 1:3. Каюмов - 3 (Рубцов, Манукян), 44:21 - 1:4. Костин - 3 (Свечников, Иванов), 48:12 - 1:5. Пищук - 1 (Мартынов), 50:43 - 2:5.

Вратари: Грищенко - Сухачев.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 19 (3+6+10) - 40 (15+14+11).

Судьи: Николич, Шукис.

29 декабря. Баффало. HarborCenter.

Трансляция матча Белоруссия - Россия

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