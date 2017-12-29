Молодежная сборная России обыграла Белоруссию и вышла в плей-офф чемпионата мира

В матче группового турнира чемпионата мира молодежная сборная России одержала победу над Белоруссией – 5:2.
В составе россиян заброшенными шайбами отличились Алексей Полодян, Герман Рубцов, Артур Каюмов и Клим Костин, оформивший дубль.
Это вторая победа подопечных Валерия Брагина на данном турнире. Национальная команда поднялась на второе место, набрав 6 очков, и гарантировала себе участие в плей-офф (четвертьфиналы пройдут в Баффало 2 января 2018 года).
В следующем матче, который пройдет 1 января, россияне встретятся со сборной Швеции. Шведы лидируют в турнирной таблице, набрав столько же баллов, но имея одну игру в запасе.
Молодежный чемпионат мира
Сборные до 20 лет
Групповой турнир
Группа B
Белоруссия - Россия - 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)
Голы: Полодян - 2 (Алтыбармакян, Мальцев), 10:14 - 0:1. Рубцов - 1 (Каюмов), 12:44 - 0:2. Костин - 2 (Свечников), 23:33 - 0:3. Дерябин - 1 (Пищук), 42:03 - 1:3. Каюмов - 3 (Рубцов, Манукян), 44:21 - 1:4. Костин - 3 (Свечников, Иванов), 48:12 - 1:5. Пищук - 1 (Мартынов), 50:43 - 2:5.
Вратари: Грищенко - Сухачев.
Штраф: 6 - 10.
Броски: 19 (3+6+10) - 40 (15+14+11).
Судьи: Николич, Шукис.
29 декабря. Баффало. HarborCenter.
Трансляция матча Белоруссия - Россия
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- Валерий Брагин
- Сборная Белоруссии (Хоккей)
- Сборная Швеции (Хоккей)
- Молодежная сборная России (хоккей)
- Артур Каюмов
- Клим Костин
- Герман Рубцов
Bossonn
Иуда? Амеры, то? Конечно днища. Выиграли за бабло 4 раза и ходят как петухи. У нас 13 титулов, вот когда приблизятся, вот тогда и поговорим. А то все чемпы только у них и проходят, а мы знаем как хозяев судят.
00:17
Serenky25
Кстати немного истории. Армяне в русской царской армии-тема для особого изучения. Всего в период существования Российской империи, в русской армии было около 1300 генералов, из которых 132 генерала (10%) были армянами по национальности.
23:54 29 декабря
Весёлый©
Thomas_Boy_ ___ Мы еще будем посмотреть, насколько они русские, эти армяне, как плов затащат.
23:45 29 декабря
spetrov
Thomas_Boy_, я тоже. Про систему - эттточно.
23:38 29 декабря
Thomas_Boy_
Весёлый© __________ Это детали. На самом деле я же понимаю, что в душе ты бы хотел быть армянином.
23:30 29 декабря
diskmen
Будущие ОАРовцы в эконом режиме выиграли у Белорусов.Игра по прежнему блеклая.
23:29 29 декабря
Весёлый©
Thomas_Boy_ ___ Ага, и хоккейные визоры у них под заказ произведены, чтобы орлиный профиль поместился.
23:26 29 декабря
Serenky25
Как не обыграть а как же спортлото? Каждый 2-й выигрышный. Новогодний миллиард?
23:16 29 декабря
Thomas_Boy_
spetrov _________ А я не азартен в этом плане.)) И систему не обыграть, это точно.
23:12 29 декабря
spetrov
Thomas_Boy_, у меня, к слову, приятель из армейцев (который на собственном опыте знает про голландскую тюрьму:), к ЧМ собирается отпуск взять и систему обыграть. Правда, все эти системы первую ставку позволяют выиграть, не больше. :)
23:09 29 декабря
Serenky25
Там помниться были легкие деньги и ты занес 200 000 тенге.
23:07 29 декабря
Бней Иегуда
"несчастные днища" выиграли 3 титула за последние 8 лет.)) И имеют все шансы выиграть вновь.)) А вот у словаков шансов на победу нет.))
23:06 29 декабря
Thomas_Boy_
spetrov _________ Да конечно! У него из пяти прогнозов четыре мимо. Он бы давно в подвале жил, если бы ставил.
23:06 29 декабря
Serenky25
Бней Иегуда________Ты просто мега-каппер. Как ты оправился после Динамо Спб-Синит на кубок?
23:06 29 декабря
spetrov
Thomas_Boy_, думаешь? :) Ну тогда ладно. :)
23:03 29 декабря
zeromanj
Хоккей, обязательный к просмотру - это как Бучек сегодня утром унижал несчастных днищ из сборной США :D Гол в коллекцию, однозначно.
23:02 29 декабря
Thomas_Boy_
spetrov __________ Да хорош.)) Нешто ты веришь, что он что-то зарабатывает на ставках? Физдеж все это голимый.
23:02 29 декабря
spetrov
Душой против, а бабло зарабатывает. :) Цельный человечище! :)
22:59 29 декабря
Бней Иегуда
такс, а вот теперь хоккей, который обязателен к просмотру... смотрим и наслаждаемся!) Две лучшие хоккейные державы в истории!)
22:58 29 декабря
Бней Иегуда
халявннЫЕ 20 штук выигрыша.))
22:55 29 декабря
Thomas_Boy_
Весёлый© ________ Ты так-то пойми, армяне - есть самая трудолюбивая, талантливая и одаренная Богом нация. Все величайшие изобретения мира сделаны армянами. И хотя я Горный Орел, армян очень уважаю.
22:54 29 декабря
Бней Иегуда
Я на Расейку закинул с утреца, халявыне 20 штук с мизерного кэфа.)) Мелочь, а приятно, в фонд оплаты новогоднего стола.)) С лузеров надо тоже профит иметь, хоть и не смотрел ни секунды, бгг.))
22:54 29 декабря
Бней Иегуда
Шведы будут с Данией или Словакией, Канада, США и Финляндия будут с 1 по 3 в своей группе.)
22:51 29 декабря
Весёлый©
Thomas_Boy_ ___ После победы в финале Клим Костян заходит в бар аэропорта Баффало и говорит: - Мне то же самое, что и Кузе в 2011. Смешать, но не взбалтывать.
22:51 29 декабря
Бней Иегуда
harya88 Бней Иегуда кто то из указанной тобой четверки может уже в 1/4 встретится 22:39 ---------------------------- в 1/4 они вряд ли встретятся.)) Но победитель всё-равно один.))
22:49 29 декабря
Социалист Сафронов 2.0
игра двух аутсайдеров.
22:48 29 декабря
Весёлый©
Даже включил лучшего из армян Serj Tankian - Artsakh в честь такой победы.
22:48 29 декабря
Thomas_Boy_
Весёлый© _________ Мой брат Ашот интересуется, что ты имеешь против армян?
22:48 29 декабря
Весёлый©
Vasek Костин топ! ___ Опечатка в ОВИРе. А так Костян. Клим Костян.
22:47 29 декабря
spetrov
Бней Иегуда, а ты, настойчивый. :)
22:41 29 декабря