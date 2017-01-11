Михаил Сидоров: "В сборной ловим шайбу зубами, причем Брагин не заставляет этого делать"

Защитник "Ак Барса" Михаил Сидоров заявил, что мог лучше сыграть на молодежном чемпионате мира, а также рассказал, какие отношения у игроков национальной команды с главным тренером Валерием Брагиным. На прошедшем в Канаде чемпионате мира российская сборная заняла третье место.

– Сыграл вроде бы неплохо, но мог лучше, – цитирует сайт КХЛ Сидорова. – Оценку ставить не буду. Бывает, после игры смотришь свои смены и понимаешь, что в некоторых моментах действительно мог сыграть намного лучше, чем получилось. Брагин всю команду оценил. Сказал, что все молодцы, от всех была максимальная отдача, все играли с огромным желанием. И мне подсказывал, говорил, в каких матчах я мог лучше действовать. Но в целом вроде бы доволен.

Какой вывод сделал после чемпионата мира? За счет желания можно обыграть любую команду. Даже ту, которая сильнее в техническом плане или в плане физической подготовки. В сборной все зубами ловят шайбу. Причем Валерий Николаевич не заставляет это делать, он напрямую не говорит этого делать. Он просто настраивает на это. И отношения у него с каждым игроком, как у отца с сыном, иначе не скажешь.