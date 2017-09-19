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12:04 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Меняйло призвал начать строительство арены в Новосибирске к МЧМ-2023


Полномочный представитель президента РФ в Сибири Сергей Меняйло призвал начать строительство ледовой арены в Новосибирске, который подал заявку на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Соперниками Новосибирска в борьбе за право принять турнир являются США и Финляндия. Решение будет принято в 2018 году.

– Заявились на молодежный чемпионат мира по хоккею здесь, в Новосибирске. Для этого надо построить ледовый дворец спорта, попросили – президент дал поручение, а строительство объекта еще не началось, – приводит "Р-Спорт" слова Меняйло. – А заявляемся на чемпионат мира… Взяли обязательство – надо выполнять.

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https://rsport.ria.ru/hockey/20170919/1125961060.html

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Материалы других СМИ
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