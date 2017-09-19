Меняйло призвал начать строительство арены в Новосибирске к МЧМ-2023

Полномочный представитель президента РФ в Сибири Сергей Меняйло призвал начать строительство ледовой арены в Новосибирске, который подал заявку на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Соперниками Новосибирска в борьбе за право принять турнир являются США и Финляндия. Решение будет принято в 2018 году.

– Заявились на молодежный чемпионат мира по хоккею здесь, в Новосибирске. Для этого надо построить ледовый дворец спорта, попросили – президент дал поручение, а строительство объекта еще не началось, – приводит "Р-Спорт" слова Меняйло. – А заявляемся на чемпионат мира… Взяли обязательство – надо выполнять.