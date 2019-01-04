12:05 | Хоккей — Молодежный ЧМ

США всегда были для России удобным соперником. Но все изменилось

Александр Романов (слева) и Петр Кочетков. Фото ФХР
Александр Романов (слева) и Петр Кочетков. Фото ФХР
Обсудить
0

Статистический анонс полуфинала МЧМ РоссияСША от Кирилла Бурдакова.

Сборные России и США в 20-й раз сыграют между собой в рамках молодежного чемпионата мира. Россияне имеют преимущество по личным встречам – 11-8. Правда, в трех последних встречах сильнее оказывались американцы, взявшие верх в группе МЧМ-2017, а также в плей-офф двух последних турниров.

До 2017 года американцы никогда не побеждали Россию в матчах на вылет. Наша команда дважды выбивала североамериканцев в 1/4 и 1/2 финала, а также добыла в очной встрече бронзовые награды МЧМ-2008.

Матчи сборных России и США на молодежных чемпионатах мира

Дата

Город

Стадия

Счет

02.01.1993

Евле

Гр.турнир

3:4

30.12.1993

Фридек-Мистек

Гр.турнир

4:3

26.12.1994

Иннисфэйл

Гр.турнир

3:4

28.12.1997

Хямеэнлинна

Гр.турнир

3:2

01.01.2002

Градец Кралове

1/4 финала

6:1

26.12.2002

Сидней

Гр.турнир

5:1

31.12.2003

Хельсинки

Гр.турнир

1:4

25.12.2004

Гранд-Форкс

Гр.турнир

4:5

02.01.2005

Гранд-Форкс

1/2 финала

7:2

03.01.2006

Ванкувер

1/2 финала

5:1

29.12.2007

Либерец

Гр.турнир

2:3

05.01.2008

Пардубице

Матч за 3-е место

4:2

28.12.2012

Уфа

Гр.турнир

2:1

02.01.2014

Мальме

1/4 финала

5:3

02.01.2015

Монреаль

1/4 финала

3:2

04.01.2016

Хельсинки

1/2 финала

2:1

29.12.2016

Торонто

Гр.турнир

2:3

04.01.2017

Монреаль

1/2 финала

3:4 Б

02.01.2018

Баффало

1/4 финала

2:4

+11-8, шайбы 66-50.

Валерий Брагин в шестой раз в тренерской карьере вывел молодежную сборную России в полуфинал чемпионата мира. Единственная осечка в карьере тренера пришлась как раз на прошлый год, когда в четвертьфинале он уступил американцам. Команды Брагина не проигрывали полуфиналы в основное время, но в 2017-м оказались слабее в серии буллитов.

Полуфиналы Валерия Брагина на МЧМ

Год

Город

Соперник

Счет

2011

Баффало

Швеция

4:3 Б

2012

Калгари

Канада

6:5

2015

Торонто

Швеция

4:1

2016

Хельсинки

США

2:1

2017

Монреаль

США

3:4 Б

Валерий Брагин впервые в карьере выиграл пять матчей молодежного чемпионата мира в основное время. Даже в чемпионском 2011-м его команда только трижды добивалась успеха за 60 минут. Брагин оказался пятым тренером сборной, выигравшим пять стартовых матчей в основное время. Любопытно, что шестую игру все предшественники Брагина проводили против команды Канады: Петр Воробьев и Рафаил Ишматов с североамериканцами справились, Сергей Михалев и Евгений Попихин уступили.

Случаи, когда сборная России выигрывала первые пять матчей МЧМ

Год

Тренер

Шайбы

Шестой матч

Итог

2000

Петр Воробьев

34-4

Канада – 3:2

Финал

2003

Рафаил Ишматов

25-8

Канада – 3:2

Победа

2006

Сергей Михалев

26-7

Канада – 0:5

Финал

2007

Евгений Попихин

24-5

Канада – 2:4

Финал

2019

Валерий Брагин

23-9

США – ?

?

Россия - США: прямая видеотрансляция полуфинала МЧМ-2019

Россия - США: молодежный чемпионат мира-2019, 5 января 2019, онлайн-трансляция и статистика полуфинальной игры - в матч-центре

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею //
Сетка плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею

Опрос

Кто выиграет молодежный чемпионат мира по хоккею-2019?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ