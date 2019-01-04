США всегда были для России удобным соперником. Но все изменилось

Сборные России и США в 20-й раз сыграют между собой в рамках молодежного чемпионата мира. Россияне имеют преимущество по личным встречам – 11-8. Правда, в трех последних встречах сильнее оказывались американцы, взявшие верх в группе МЧМ-2017, а также в плей-офф двух последних турниров.
До 2017 года американцы никогда не побеждали Россию в матчах на вылет. Наша команда дважды выбивала североамериканцев в 1/4 и 1/2 финала, а также добыла в очной встрече бронзовые награды МЧМ-2008.
Матчи сборных России и США на молодежных чемпионатах мира
|
Дата
|
Город
|
Стадия
|
Счет
|
02.01.1993
|
Евле
|
Гр.турнир
|
3:4
|
30.12.1993
|
Фридек-Мистек
|
Гр.турнир
|
4:3
|
26.12.1994
|
Иннисфэйл
|
Гр.турнир
|
3:4
|
28.12.1997
|
Хямеэнлинна
|
Гр.турнир
|
3:2
|
01.01.2002
|
Градец Кралове
|
1/4 финала
|
6:1
|
26.12.2002
|
Сидней
|
Гр.турнир
|
5:1
|
31.12.2003
|
Хельсинки
|
Гр.турнир
|
1:4
|
25.12.2004
|
Гранд-Форкс
|
Гр.турнир
|
4:5
|
02.01.2005
|
Гранд-Форкс
|
1/2 финала
|
7:2
|
03.01.2006
|
Ванкувер
|
1/2 финала
|
5:1
|
29.12.2007
|
Либерец
|
Гр.турнир
|
2:3
|
05.01.2008
|
Пардубице
|
Матч за 3-е место
|
4:2
|
28.12.2012
|
Уфа
|
Гр.турнир
|
2:1
|
02.01.2014
|
Мальме
|
1/4 финала
|
5:3
|
02.01.2015
|
Монреаль
|
1/4 финала
|
3:2
|
04.01.2016
|
Хельсинки
|
1/2 финала
|
2:1
|
29.12.2016
|
Торонто
|
Гр.турнир
|
2:3
|
04.01.2017
|
Монреаль
|
1/2 финала
|
3:4 Б
|
02.01.2018
|
Баффало
|
1/4 финала
|
2:4
+11-8, шайбы 66-50.
Валерий Брагин в шестой раз в тренерской карьере вывел молодежную сборную России в полуфинал чемпионата мира. Единственная осечка в карьере тренера пришлась как раз на прошлый год, когда в четвертьфинале он уступил американцам. Команды Брагина не проигрывали полуфиналы в основное время, но в 2017-м оказались слабее в серии буллитов.
Полуфиналы Валерия Брагина на МЧМ
|
Год
|
Город
|
Соперник
|
Счет
|
2011
|
Баффало
|
Швеция
|
4:3 Б
|
2012
|
Калгари
|
Канада
|
6:5
|
2015
|
Торонто
|
Швеция
|
4:1
|
2016
|
Хельсинки
|
США
|
2:1
|
2017
|
Монреаль
|
США
|
3:4 Б
Валерий Брагин впервые в карьере выиграл пять матчей молодежного чемпионата мира в основное время. Даже в чемпионском 2011-м его команда только трижды добивалась успеха за 60 минут. Брагин оказался пятым тренером сборной, выигравшим пять стартовых матчей в основное время. Любопытно, что шестую игру все предшественники Брагина проводили против команды Канады: Петр Воробьев и Рафаил Ишматов с североамериканцами справились, Сергей Михалев и Евгений Попихин уступили.
Случаи, когда сборная России выигрывала первые пять матчей МЧМ
|
Год
|
Тренер
|
Шайбы
|
Шестой матч
|
Итог
|
2000
|
Петр Воробьев
|
34-4
|
Канада – 3:2
|
Финал
|
2003
|
Рафаил Ишматов
|
25-8
|
Канада – 3:2
|
Победа
|
2006
|
Сергей Михалев
|
26-7
|
Канада – 0:5
|
Финал
|
2007
|
Евгений Попихин
|
24-5
|
Канада – 2:4
|
Финал
|
2019
|
Валерий Брагин
|
23-9
|
США – ?
|
?
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