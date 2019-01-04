США всегда были для России удобным соперником. Но все изменилось

Статистический анонс полуфинала МЧМ Россия США от Кирилла Бурдакова.

Сборные России и США в 20-й раз сыграют между собой в рамках молодежного чемпионата мира. Россияне имеют преимущество по личным встречам – 11-8. Правда, в трех последних встречах сильнее оказывались американцы, взявшие верх в группе МЧМ-2017, а также в плей-офф двух последних турниров.

До 2017 года американцы никогда не побеждали Россию в матчах на вылет. Наша команда дважды выбивала североамериканцев в 1/4 и 1/2 финала, а также добыла в очной встрече бронзовые награды МЧМ-2008.

Матчи сборных России и США на молодежных чемпионатах мира

Дата Город Стадия Счет 02.01.1993 Евле Гр.турнир 3:4 30.12.1993 Фридек-Мистек Гр.турнир 4:3 26.12.1994 Иннисфэйл Гр.турнир 3:4 28.12.1997 Хямеэнлинна Гр.турнир 3:2 01.01.2002 Градец Кралове 1/4 финала 6:1 26.12.2002 Сидней Гр.турнир 5:1 31.12.2003 Хельсинки Гр.турнир 1:4 25.12.2004 Гранд-Форкс Гр.турнир 4:5 02.01.2005 Гранд-Форкс 1/2 финала 7:2 03.01.2006 Ванкувер 1/2 финала 5:1 29.12.2007 Либерец Гр.турнир 2:3 05.01.2008 Пардубице Матч за 3-е место 4:2 28.12.2012 Уфа Гр.турнир 2:1 02.01.2014 Мальме 1/4 финала 5:3 02.01.2015 Монреаль 1/4 финала 3:2 04.01.2016 Хельсинки 1/2 финала 2:1 29.12.2016 Торонто Гр.турнир 2:3 04.01.2017 Монреаль 1/2 финала 3:4 Б 02.01.2018 Баффало 1/4 финала 2:4

+11-8, шайбы 66-50.

Валерий Брагин в шестой раз в тренерской карьере вывел молодежную сборную России в полуфинал чемпионата мира. Единственная осечка в карьере тренера пришлась как раз на прошлый год, когда в четвертьфинале он уступил американцам. Команды Брагина не проигрывали полуфиналы в основное время, но в 2017-м оказались слабее в серии буллитов.

Полуфиналы Валерия Брагина на МЧМ

Год Город Соперник Счет 2011 Баффало Швеция 4:3 Б 2012 Калгари Канада 6:5 2015 Торонто Швеция 4:1 2016 Хельсинки США 2:1 2017 Монреаль США 3:4 Б

Валерий Брагин впервые в карьере выиграл пять матчей молодежного чемпионата мира в основное время. Даже в чемпионском 2011-м его команда только трижды добивалась успеха за 60 минут. Брагин оказался пятым тренером сборной, выигравшим пять стартовых матчей в основное время. Любопытно, что шестую игру все предшественники Брагина проводили против команды Канады: Петр Воробьев и Рафаил Ишматов с североамериканцами справились, Сергей Михалев и Евгений Попихин уступили.

Случаи, когда сборная России выигрывала первые пять матчей МЧМ

Год Тренер Шайбы Шестой матч Итог 2000 Петр Воробьев 34-4 Канада – 3:2 Финал 2003 Рафаил Ишматов 25-8 Канада – 3:2 Победа 2006 Сергей Михалев 26-7 Канада – 0:5 Финал 2007 Евгений Попихин 24-5 Канада – 2:4 Финал 2019 Валерий Брагин 23-9 США – ? ?

Россия - США: прямая видеотрансляция полуфинала МЧМ-2019

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