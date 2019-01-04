Россия - США: прямая видеотрансляция полуфинала МЧМ-2019

В ночь с 4 на 5 января на молодежном чемпионате мира по хоккею-2019 в полуфинале встречаются сборные России и США. Начало игры в Ванкувере на Rogers Arena – 0.00 5 января (время московское).

"СЭ" покажет матч 1/2 финала МЧМ-2019 Россия – США в прямом эфире. Трансляция предоставлена букмекерской компанией "Лига ставок", официальным партнером Федерации хоккея России.

Эфир будет доступен на этой странице с любого удобного устройства в режиме онлайн. Запись трансляции останется в видеоплеере сутки после игры.

Во втором матче 1/2 финала играют Швейцария и Финляндия. Начало этой игры в Ванкувере – 4.00 5 января (время московское).

Матч за 3-е место и финал пройдут на Rogers Arena в ночь с 5 на 6 января. Начало медальных игр МЧМ-2019 – в 0.00 и 4.00 (время московское) соответственно.

После матча Россия – США на сайте "СЭ" вас будут ждать обзор игры и видео голов (хайлайты), репортаж спецкора "СЭ" в Ванкувере Алексея Шевченко, а также мнения тренеров, хоккеистов, экспертов и другие материалы наших авторов об играх МЧМ.

Россия – США: молодежный чемпионат мира-2019, 5 января 2019, онлайн-трансляция и статистика полуфинальной игры доступна в матч-центре

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