Клим Костин: "У Канады хорошие ребята, но у нас тоже люди в КХЛ играют"

Капитан молодежной сборной России Клим Костин выразил готовность дать бой Канаде на молодежном чемпионате мира. Игра группового турнира состоится 1 января и начнется в 4.00 по московскому времени.
– Устроите праздник на Новый год, грохнув канадцев?
– Будем стараться.
– А уровня хватит бороться с канадцами?
– Конечно, хватит. У Канады хорошие ребята, но у нас тоже люди в КХЛ играют. Они забивают, отдают, набирают очки. Уровень у нас одинаковый. Вопрос в психологии. (Игорь Еронко)
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Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
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