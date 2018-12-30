21:00 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Клим Костин: "У Канады хорошие ребята, но у нас тоже люди в КХЛ играют"

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Капитан молодежной сборной России Клим Костин выразил готовность дать бой Канаде на молодежном чемпионате мира. Игра группового турнира состоится 1 января и начнется в 4.00 по московскому времени.

– Устроите праздник на Новый год, грохнув канадцев?

– Будем стараться.

– А уровня хватит бороться с канадцами?

– Конечно, хватит. У Канады хорошие ребята, но у нас тоже люди в КХЛ играют. Они забивают, отдают, набирают очки. Уровень у нас одинаковый. Вопрос в психологии. (Игорь Еронко)

Полностью интервью Костина //
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //
Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею

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