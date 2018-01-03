Кейси Миттельстадт: "В матче с Россией у нас почти не было свободного пространства"

Нападающий сборной США Кейси Миттельстадт после победы над командой России (4:2) в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира отметил, что эта встреча стала для него не лучшей на турнире.

– Как вы подстроились под игру такой команды как сборная России?

– Я не слишком многое поменял в своей игре. Сегодня был не мой лучший матч. Но в то же время, когда я получал шайбу, мне удавалось выжимать из эпизода полезные вещи. Игра была очень напряженной, у нас почти не было свободного пространства. Такие матчи помогают стать сплоченнее и подготовиться к следующему сопернику.

– Об Олимпиаде не думали, может, у вас был бы шанс попасть в состав?

– Нет, я сосредоточен на молодежном чемпионате. О возможности поехать на Олимпиаду даже не думал. Если бы шанс такой шанс появился, то был бы рад такой возможности. Но сейчас думаю только о том, как выиграть золотую медаль на нынешнем турнире. (Александр ЧЕХОВ)

Трансляция матча США - Россия