Капитаном сборной России на молодежном чемпионате мира будет Егор Зайцев

- Для меня большая честь и огромная ответственность быть капитаном на молодежном чемпионате мира, - цитирует пресс-служба ФХР Зайцева. - Для всех игроков команды это – главный турнир в карьере. Мы все понимаем и готовы приложить максимум усилий, чтобы порадовать всех болельщиков, которые будут переживать за сборную.

Напомним, завтра Россия сыграет с Чехией, начало - в 20.00 по московскому времени. Знаешь, каким будет счет? Коэффициенты на матч Чехия - Россия.

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