19:21 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Капитаном сборной России на молодежном чемпионате мира будет Егор Зайцев


Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин назначил капитаном команды на стартующий завтра чемпионат мира защитника Егора Зайцева. Его ассистентами будут защитник Никита Макеев и форвард Михаил Мальцев.

 

-  Для меня большая честь и огромная ответственность быть капитаном на молодежном чемпионате мира, - цитирует пресс-служба ФХР Зайцева. - Для всех игроков команды это – главный турнир в карьере. Мы все понимаем и готовы приложить максимум усилий, чтобы порадовать всех болельщиков, которые будут переживать за сборную. 

 Напомним, завтра Россия сыграет с Чехией, начало - в 20.00 по московскому времени. Знаешь, каким будет счет? Коэффициенты  на матч Чехия - Россия.

Календарь матчей и материалы о молодежном чемпионате мира-2018 - здесь 

 

Дополнительная информация

http://www.fhr.ru/main/news/card/?id_4=14332&utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=trenerskiy-shtab-molodezhnoy-sbornoy-rossi

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