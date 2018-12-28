Как отработали судьи матч Россия - Дания на МЧМ. Мнение Леонида Вайсфельда

Известный российский функционер и бывший арбитр Леонид Вайсфельд в беседе с корреспондентом "СЭ" высказал мнение относительно работы судейской бригады на матче группового этапа Молодежного чемпионата мира Россия – Дания (4:0).

– Мне очень не понравилось, что у нас очень много удалений, – заявил Вайсфельд. Наши ребята продолжали нарушать, хотя им четко дали понять, за что будут штрафовать.

– Судьи принялись нещадно карать по новому правилу.

– Правила не менялись. Просто перед стартом чемпионатов мира обращают внимание арбитров на конкретное правило.

– Что скажете о хите Николая Коваленко, за который наш форвард получил 2+10?

– В моем понимании судья ошибся, там был чистый силовой прием – плечо в плечо. Арбитра наверняка смутило, что контакт произошел рядом с бортом.

– Шайбу россиян при счете 1:0 отменили верно?

– Я не могу сказать, что это однозначный момент. Им давали маленькие планшеты, а не как у нас в КХЛ – с разных ракурсов. (Евгений Белоусов)

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