13:48 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

ИИХФ объяснила запрет на минуту молчания в память о погибших в катастрофе ТУ-154

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Международная федерация хоккея (ИИХФ) дала объяснения по поводу запрета на минуту молчания в память о погибших в катастрофе лайнера ТУ-154 перед матчем Россия - Канада на молодежном чемпионате мира-2017. Поединок состоялся на следующий день после трагедии, в которой погибли 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа.

"Российская сторона обратилась к нам с просьбой провести минуту молчания и надеть черные траурные повязки. Мы позволили хоккеистам надеть их, но не могли допустить проведения минуты молчания. ИИХФ не проводит минуты молчания по событиям, которые не имеют прямого отношения к хоккею", - приводит RT заявление ИИХФ. 

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/346566-iihf-minut%D0%B0-molchaniya-soci

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