09:21 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Григорий Дронов: "Россияне уступили соперникам из лиги Квебека в движении"

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Защитник молодежной сборной России Григорий Дронов после поражения в пятом матче Суперсерии от команды Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (0:4) отметил, что причиной неудачи стали индивидуальные ошибки игроков. По словам хоккеиста, в последней игре команда под руководством Валерия Брагина будет играть в полную силу, не думая о досрочном поражении в серии.

– Послезавтра у нас последний матч, – приводит ТАСС слова Дронова. – Будем играть в полную силу, не думать о том, что проиграли серию. Будем выходить и биться до конца, ничего не поменялось. В матче против сборной лиги Квебека сказались наши индивидуальные ошибки, мы не сыграли в свою игру, можно сказать, что чуть-чуть не хватило сил. В ситуации перед вторым голом у соперника должно было быть удаление – чужой игрок толкает нашего вратаря, а удаление – у нас.

Проиграли полностью игру по движению: может, не успели восстановиться, может, не настроились на этот матч.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3787403

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