Дмитрий Саморуков: "Канадцы собрали не самый сильный состав на МЧМ"

Защитник молодежной сборной России​ Дмитрий Саморуков считает, что у сборной Канады будет не очень сильный состав на молодежном чемпионате мира-2019. Россияне на турнире, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории, сыграет в группе с командами Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.

– У Дании, как я слышал, очень сильный вратарь, поэтому расслабляться нельзя. Выйдем, покажем, что можем. Последний матч у нас в группе с канадцами, интересная игра – как раз уже почувствуем, как турнир идет. Там все отпразднуют уже, вот как раз на хоккей переключатся, надеюсь, с хорошим настроением. Не скажу, что канадцы собрали самый сильный состав. У них всегда сильный состав, но мне не бросилось ничего такого в глаза, чего мы не можем сделать.