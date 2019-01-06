Брагин рассказал о роли Знарка в штабе молодежной сборной России на МЧМ-2019

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после победы в матче за бронзу чемпионата мира-2019 со Швейцарией (5:2) ответил на вопрос о консультанте Олеге Знарке. Бывший главный тренер сборной России работал с молодежкой в Ванкувере.

– Чем вам помог Олег Знарок? – вопрос Брагину.

– Я уже сказал, это положительная энергетика, очень бурное обсуждение всех деталей каждого матча. Все идет на пользу. От него в команду шли очень положительные эмоции. (Алексей Шевченко)

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