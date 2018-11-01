Брагин объявил состав молодежной сборной на Суперсерию

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин назвал окончательный состав команды на матчи Суперсерии против сборных юниорских лиг Канады. В финальную заявку не попало пятеро хоккеистов, которые принимали участие в сборе – защитники Данила Галенюк и Марк Павликов, а также нападающие Кирилл Марченко, Иван Морозов и Никита Аноховский. Они сыграют за второй состав молодежной сборной на Турнире четырех наций, где также примут участие сборные Чехии, Швеции и Финляндии.

Состав молодежной сборной России на Суперсерию выглядит следующим образом:

вратари – Петр Кочетков ("Рязань"), Даниил Тарасов ("Торос"), Кирилл Устименко ("Динамо" Спб), Иван Просветов ("Сагино");

защитники – Вениамин Баранов ("Динамо" СПб), Артем Волков (МХК "Спартак"), Евгений Калабушкин ("СКА-Нева"), Даниил Журавлев ("Ак Барс"), Александр Ляхов, Марк Рубинчик (оба – "Торос"), Савелий Ольшанский ("Зауралье"), Александр Романов (ЦСКА), Александр Алексеев ("Ред Дир Ребелз"), Дмитрий Саморуков ("Гельф");

нападающие – Кирилл Слепец ("Локомотив"), Артем Галимов, Максим Марушев (оба – "Ак Барс"), Евгений Каницкий ("Металлург" Нк), Артем Николаев, Владислав Цицюра (оба – "СКА-Нева"), Иван Муранов (МХК "Динамо"), Степан Старков ("Сочи"), Булат Шафигуллин ("Нефтехимик"), Никита Шашков ("Сибирь"), Павел Шэн ("Салават Юлаев"), Александр Яремчук ("Авангард"), Дмитрий Завгородний ("Римуски"), Павел Колтыгин ("Драммондвиль"), Алексей Липанов ("Китчнер"), Кирилл Максимов ("Ниагара"), Алексей Торопченко ("Гельф"), Александр Хованов ("Монктон"), Иван Чехович ("Бе-Коме"). (Алексей Шевченко)