Боб Маккензи: "Костин еще больше настраивает зрителей против себя"

Известный североамериканский аналитик TSN Боб Маккензи считает, что капитан молодежной сборной России Клим Костин​ настраивает фанатов против себя. В матче МЧМ-2019 за 3-е место он отпраздновал гол в ворота сборной Швейцарии, показательно закрыв уши.

– Я за то, чтобы игроки проявляли свою натуру, – сказал Маккензи в эфире TSN. – Если парень хочет отпраздновать гол, то пусть делает. Вчера Клим Костин послал болельщиков, потом извинился, а теперь сделал это. Он еще больше настраивает зрителей против себя. Тем не менее, я всегда говорил, что спорт – это театр. Должны быть и положительные, и отрицательные персонажи, герои и злодеи. Фанаты, которые и так болеют за Швейцарию, получили злодея в лице Клима Костина. Это все составляет праздник спорта.

Трансляция матча Россия – Швейцария

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею //

Сетка плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею