Базовые документы для подготовки молодежного ЧМ-2023 утверждены

Базовые документы, по которым будет работать оргкомитет при подготовке молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году, утверждены. Об этом сообщил на совещании в правительстве Новосибирской области министр спорта РФ Павел Колобков. По его словам, для решения сопутствующих проведению турнира вопросов может быть создана межведомственная комиссия.

- Сегодня, по сути, дан старт подготовке проведения чемпионата - утверждены основные базовые документы, которыми организационный комитет будет пользоваться и руководствоваться при подготовке и проведении чемпионата, - цитирует ТАСС Колобкова. - Если будет необходимо, мы создадим межведомственную рабочую группу на уровне министерств для решения вопросов, связанных с таможенной [стороной], визовой поддержкой, я ее возглавлю.

В мае Международная федерация хоккея (ИИХФ) утвердила новый 10-летний контракт на проведение молодежных чемпионатов мира (игроки до 20 лет). Согласно контракту, турнир 2023 года пройдет в Новосибирске. К чемпионату мира в городе построят современный ледовый дворец, он начнет возводиться в начале 2019 года на левом берегу реки Обь. Часть матчей турнира пройдет на старой арене, которую к чемпионату реконструируют.

Позднее ИИХФ стала рассматривать для проведения МЧМ-2023 и Омск - город сможет проводить часть матчей, есть построит стадион.