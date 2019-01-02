Автор победного гола Канаде Павел Шэн: "Матч против Словакии будет битвой"

Нападающий, автор победного гола молодежной сборной России в матче группового турнира молодежного чемпионата мира с Канадой (2:1) Павел Шэн дал комментарий в преддверии четвертьфинальной встречи против Словакии, сообщает сайт КХЛ.

– Много сообщений получили после игры с Канадой? Как удалось забить такой красивый гол?

– Да, очень. Чувствовалось, что в России это важный матч был, такое противостояние, еще и в новогоднюю ночь. Рад, что получилось сделать такой подарок всем, кто переживал за сборную. Забитый гол? Получил шайбу в средней зоне, поехал дальше. Увидел пространство перед воротами и подумал: почему бы не вылезти? Тренеры требуют когда нужно лезть на ворота, если не забить, так заработать удаление. И я решился. Получается, не зря, повезло.

– Четвертьфинал вы будете играть против Словакии. Что ожидаете от этой сборной? Понятно, что поражения никто не поймёт.

– Сейчас тренеры посмотрят видео, разберут соперника досконально, разжуют все, расскажут, как правильно играть. А нам надо будет выполнить установку. Но слабых команд здесь нет, все сильные. А значит, будет битва. Начинаются игры на вылет, чуть недооценишь соперника – поплатишься за это, так что – никакого недонастроя, – приводит слова Шэна официальный сайт КХЛ.

В четырех матчах МЧМ-19 за сборную России Шэн набрал 4 (3+1) очка.

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