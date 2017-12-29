Артур Каюмов: "Очень приятно приносить пользу команде – это самое главное"

Автор победной шайбы сборной России Артур Каюмов в матче молодежного чемпионата мира против Швейцарии (5:2) поделился впечатлениями от игры. Также он отметил, что благодаря сегодняшней победе будет полегче в следующем поединке с Белоруссией.

– Часто забивали победные шайбы?

– Бывало достаточно. Очень приятно приносить пользу команде – это самое главное.

– Как вы забросили?

– В этой игре должен был кто-то взять на себя бремя лидерства. Сегодня получилось у меня, в следующий раз другому удастся.

– Очень красиво завершили момент в стиле Ковальчука. Специально тренировали?

– Конечно, нужно работать над собой, и тогда такие голы получаются. Самое главное – шайба залетела и выиграли.

– Чем удивили швейцарцы?

– Нет. Разбирали игру соперника, и ничего серьезного они не организовали. Моментами мы отдавали игру, но ничего страшного не случилось.

– Что изменилось в игре команды после поражения в стартовой встрече на турнире?

– Сделали перестановки в составах, подтянули игру в меньшинстве. Вроде как получилось.

– Психологически отошли от матча с чехами?

– Да, конечно! Нужно было сделать выводы и идти вперед.

– Смотрели игры соперников?

– Конечно, в гостинице их показывают. Канадцы и американцы играют в том же стиле, что из года в год.

– Чего ожидаете от матча с белорусами?

– После победы будет полегче. На следующую встречу выйдем с боевым настроем и должны нормально сыграть.

– Со шведами встретитесь под Новый год. Досадно?

– Да нет, это хоккейная жизнь. В этом году нужно отдать все силы на турнире и выиграть его. (Александр ЧЕХОВ)

Трансляция матча Россия - Швейцария