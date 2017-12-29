Андрей Алтыбармакян: "Любая команда на МЧМ может настроиться и дать бой нам, Канаде и США"

Форвард сборной России Андрей Алтыбармакян после матча молодежного чемпионата мира против Швейцарии (5:2) отметил, что после победы не будет недооценки соперника в следующей встрече. Сегодня россияне сыграют с Белоруссией.
– Почему неудачно начинали 2-й и 3-й периоды?
– Не знаю. В раздевалке говорили, что нельзя расслабляться, ведь вели только в одну шайбу. Швейцарцы могли поймать нас на контратаке.
– Что тренер сказал во втором перерыве?
– Не отказываться от своей игры. Просто вся игра проходила у них в зоне, и нельзя было пропустить контратаку.
– Что было в эпизоде, когда вы получили удар?
– Может – случайно. Может – грубость. Здесь все команды кусаются.
– Тяжело вставали в том эпизоде.
– Да все нормально.; Там у Шолохова был сложный удар. Может вы меня спутали с ним?
– Почему возникли проблемы с такими молодыми швейцарцами?
– Здесь со всеми будут проблемы. Любой может настроиться и дать бой нам, Канаде и США.
– Завтра не будет проблем с недооценкой аутсайдера?
– Да мы на каждый матч будем настраиваться, потому что нашу игру надо улучшать. После белорусов нам встречаться со шведами. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
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