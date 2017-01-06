07:21 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Американцы победили Канаду в финале молодежного ЧМ

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Молодежная сборная США нанесла поражение команде Канады в финальном матче чемпионата мира и стала победителем турнира. Исход поединка решился в серии буллитов - свою попытку реализовал только американец Трой Терри, ставший автором победного броска и в полуфинальной игре с Россией (4:3 Б). Основное время встречи и овертайм завершились при счете 4:4. Отметим, что американцы уступали после первого периода со счетом 0:2, но смогли отыграться. По ходу третьего периода канадцы снова получили преимущество в две шайбы (4:2), но опять не смогли его удержать.

Напомним, третье место на турнире заняла сборная России, переигравшая ранее команду Швеции (2:1 ОТ).

Молодежный чемпионат мира

Плей-офф

Финал

США - Канада - 5:4 Б (0:2, 2:0, 2:2, 0:0, 1:0)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (31)
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maxcds

*вредил - вряд ли

08:04

maxcds

Молодцы обе команды. Именно как команды. Вообще любая из команд первой 4ки могла выиграть турнир. В данный конкретно момент сильнее оказались США! Заслуженно. Молодцы, поздравляю! Но опять же на сегодня, с Капризовым, из этих составов всех команд, индивидуально пободается только 28 намбер от пиндосов. Это не гарантия, что Капризов станет суперзвездой. Точно также очевиден сильнейший вратарь в этом возрасте. Сергачев и Рыков на уровне лучших защей своего возраста. Гурьянов вообще умница, понравился с первых матчей и показал, что может решать моменты в играх с сильными соперниками. Расхваливаемый некоторыми Полунин - это нечто, вредил чего то добьется, если ничего не поменяет в своей игре. Всем надо работать.

08:03

Уоррент

Так глубоко... Со знанием дела... Помогая ручками... Ну просто 22 Саши Грей сегодня вышли на лед в форме с клиновым листом на груди и гордо покинули его, забрызганные американским шампанским ))) на старого Васильевича тоже пара капелек упала, знатный вафельик решил сегодня ни в чем не уступать родоначальникам )))

08:02

Пиндосовский прихвостень

По два раза обыграть на одном турнире две топовые сборные это круто! Интересно, когда подобное было последний раз? Кто-нибудь вспомнит с ходу?

07:58

Админ

Слышь Игореша Шалововна...купи себе боярышника и утопись в нем,дешевая подборка Микки Мауса)).

07:56

RW.irk

Василич, а где Канада и США были в прошлом году? А кто вчера первый раз в истории обыграл нас в ПО? А какая сборная единственная в мире 7 лет подряд завоевывает медали?

07:55

zoostation

Василич, по чём боярышник брал?))

07:53

Админ

igorvasilevich Админ В хоккее ты полный ноль. Сразу видно. ---------------------------------------------------------- Походу ты смотришь на мир,через свою задницу))).

07:53

igorvasilevich

Админ Иди фигурное катание смотри, как только в нем ты специалист.

07:52

Thomas_Boy

Василич просто не просыхает...)))

07:52

igorvasilevich

Админ В хоккее ты полный ноль. Сразу видно.

07:50

igorvasilevich

Все правильно и объективно Россия сейчас не может конкурировать с Канадой и США. На третьем месте идем, а что будет через 4-5 года можно уже спрогнозировать. Будет полная деградация, если не начнут серьезно заниматься хоккеем . Футбол уже довели до ручки.

07:48

Админ

igorvasilevich Супер матч скорости были на высоте, не то что наши пешеходы ходят по льду. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Слышь дырявое и сыкливое ничтожество,ты бы завалил своё ротоотделение,если не хрена в хоккей не разберёшься..

07:46

igorvasilevich

fifa_guru Футбол там вообще дедушки с тросточками. Посмотри в записи скачай финал и игру за бронзу наши играли на слабенькой скорости. Да и США наши тормозили часто, по этому не успевая часто удалялись.

07:44

Sправедливый

Да, американцы просто молодцы! Шли вперёд к победе не оборачиваясь и не обращая ни на что и ни на кого внимание. Дошли! )))

07:42

serjio_1704

Василич, ты чего, замахнул что-ли с утра?

07:41

fifa_guru

igorvasilevich, с футболом не перепутал?

07:40

RW.irk

До 18 лет они же победили в 15 году, причём...финнов)) Ну правда у тех конечно звёздная уже НХЛовская тройка была в составе. А наши в 1/4 слили Швейцарии 0-5. Вот так))

07:38

igorvasilevich

Супер матч скорости были на высоте, не то что наши пешеходы ходят по льду.

07:38

zoostation

Вот это команда США! По 2 раза на турнире выиграть у признанных фаворитов русских и канадцев дорогого стоит. Молодцы!!

07:37

индеец_Джо

Дык, если канадцы мнят себя кудесниками, так из пяти буллитов надо хотя бы один забивать.

07:36

inout

Всё по делу. Закономерный результат турнира. Все на своих местах.

07:34

zoostation

Великолепная сборная США! Безусловно заслуженная победа американцев. Они чуть лучше были в овертайме, имели больше моментов. За канадцев обидно, вели 2 раза в счёте по 2 шайбы, но не смогли удержать победу...

07:33

Thomas_Boy

Молодцы американцы. Уделали Канаду у нее дома. Смоки любимки плак-плак.)))

07:32

fifa_guru

америкосам надо благодарить аля Оши (Терри) за пронос сборной к медалям. Канадцы пусть учатся буллиты бить.. пустострелы))))

07:32

mitchelll

Лучше справились со своими нервами. В овертайме канадцев потряхивало, а последний буллит кленовый вовсе сорвал. Ну и Терри можно вслед за ТиДжи записывать в звёздные буллитёры.

07:32

сосед китайцев

RW.irk Тишина в Белл-центре - это круто!)) Одна победа за 8 лет. Канада-ацтой!)) ............................................................................................. походу,лишь жители ДВ региона досмотрели сей триллер..

07:30

индеец_Джо

Слим Тайлер слил по-привычному сценарию ...

07:30

сосед китайцев

америкосов с победой!не ожидал,что буду болеть за них,и все же....красавцы!!!

07:29

RW.irk

Тишина в Белл-центре - это круто!)) Одна победа за 8 лет. Канада-ацтой!))

07:29

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ