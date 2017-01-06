Американцы победили Канаду в финале молодежного ЧМ

Молодежная сборная США нанесла поражение команде Канады в финальном матче чемпионата мира и стала победителем турнира. Исход поединка решился в серии буллитов - свою попытку реализовал только американец Трой Терри, ставший автором победного броска и в полуфинальной игре с Россией (4:3 Б). Основное время встречи и овертайм завершились при счете 4:4. Отметим, что американцы уступали после первого периода со счетом 0:2, но смогли отыграться. По ходу третьего периода канадцы снова получили преимущество в две шайбы (4:2), но опять не смогли его удержать.

Напомним, третье место на турнире заняла сборная России, переигравшая ранее команду Швеции (2:1 ОТ).

Молодежный чемпионат мира

Плей-офф

Финал

США - Канада - 5:4 Б (0:2, 2:0, 2:2, 0:0, 1:0)