Американцы победили Канаду в финале молодежного ЧМ

Молодежная сборная США нанесла поражение команде Канады в финальном матче чемпионата мира и стала победителем турнира. Исход поединка решился в серии буллитов - свою попытку реализовал только американец Трой Терри, ставший автором победного броска и в полуфинальной игре с Россией (4:3 Б). Основное время встречи и овертайм завершились при счете 4:4. Отметим, что американцы уступали после первого периода со счетом 0:2, но смогли отыграться. По ходу третьего периода канадцы снова получили преимущество в две шайбы (4:2), но опять не смогли его удержать.
Напомним, третье место на турнире заняла сборная России, переигравшая ранее команду Швеции (2:1 ОТ).
Молодежный чемпионат мира
Плей-офф
Финал
США - Канада - 5:4 Б (0:2, 2:0, 2:2, 0:0, 1:0)
maxcds
*вредил - вряд ли
08:04
maxcds
Молодцы обе команды. Именно как команды. Вообще любая из команд первой 4ки могла выиграть турнир. В данный конкретно момент сильнее оказались США! Заслуженно. Молодцы, поздравляю! Но опять же на сегодня, с Капризовым, из этих составов всех команд, индивидуально пободается только 28 намбер от пиндосов. Это не гарантия, что Капризов станет суперзвездой. Точно также очевиден сильнейший вратарь в этом возрасте. Сергачев и Рыков на уровне лучших защей своего возраста. Гурьянов вообще умница, понравился с первых матчей и показал, что может решать моменты в играх с сильными соперниками. Расхваливаемый некоторыми Полунин - это нечто, вредил чего то добьется, если ничего не поменяет в своей игре. Всем надо работать.
08:03
Уоррент
Так глубоко... Со знанием дела... Помогая ручками... Ну просто 22 Саши Грей сегодня вышли на лед в форме с клиновым листом на груди и гордо покинули его, забрызганные американским шампанским ))) на старого Васильевича тоже пара капелек упала, знатный вафельик решил сегодня ни в чем не уступать родоначальникам )))
08:02
Пиндосовский прихвостень
По два раза обыграть на одном турнире две топовые сборные это круто! Интересно, когда подобное было последний раз? Кто-нибудь вспомнит с ходу?
07:58
Админ
Слышь Игореша Шалововна...купи себе боярышника и утопись в нем,дешевая подборка Микки Мауса)).
07:56
RW.irk
Василич, а где Канада и США были в прошлом году? А кто вчера первый раз в истории обыграл нас в ПО? А какая сборная единственная в мире 7 лет подряд завоевывает медали?
07:55
zoostation
Василич, по чём боярышник брал?))
07:53
Админ
igorvasilevich Админ В хоккее ты полный ноль. Сразу видно. ---------------------------------------------------------- Походу ты смотришь на мир,через свою задницу))).
07:53
igorvasilevich
Админ Иди фигурное катание смотри, как только в нем ты специалист.
07:52
Thomas_Boy
Василич просто не просыхает...)))
07:52
igorvasilevich
Админ В хоккее ты полный ноль. Сразу видно.
07:50
igorvasilevich
Все правильно и объективно Россия сейчас не может конкурировать с Канадой и США. На третьем месте идем, а что будет через 4-5 года можно уже спрогнозировать. Будет полная деградация, если не начнут серьезно заниматься хоккеем . Футбол уже довели до ручки.
07:48
Админ
igorvasilevich Супер матч скорости были на высоте, не то что наши пешеходы ходят по льду. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Слышь дырявое и сыкливое ничтожество,ты бы завалил своё ротоотделение,если не хрена в хоккей не разберёшься..
07:46
igorvasilevich
fifa_guru Футбол там вообще дедушки с тросточками. Посмотри в записи скачай финал и игру за бронзу наши играли на слабенькой скорости. Да и США наши тормозили часто, по этому не успевая часто удалялись.
07:44
Sправедливый
Да, американцы просто молодцы! Шли вперёд к победе не оборачиваясь и не обращая ни на что и ни на кого внимание. Дошли! )))
07:42
serjio_1704
Василич, ты чего, замахнул что-ли с утра?
07:41
fifa_guru
igorvasilevich, с футболом не перепутал?
07:40
RW.irk
До 18 лет они же победили в 15 году, причём...финнов)) Ну правда у тех конечно звёздная уже НХЛовская тройка была в составе. А наши в 1/4 слили Швейцарии 0-5. Вот так))
07:38
igorvasilevich
Супер матч скорости были на высоте, не то что наши пешеходы ходят по льду.
07:38
zoostation
Вот это команда США! По 2 раза на турнире выиграть у признанных фаворитов русских и канадцев дорогого стоит. Молодцы!!
07:37
индеец_Джо
Дык, если канадцы мнят себя кудесниками, так из пяти буллитов надо хотя бы один забивать.
07:36
inout
Всё по делу. Закономерный результат турнира. Все на своих местах.
07:34
zoostation
Великолепная сборная США! Безусловно заслуженная победа американцев. Они чуть лучше были в овертайме, имели больше моментов. За канадцев обидно, вели 2 раза в счёте по 2 шайбы, но не смогли удержать победу...
07:33
Thomas_Boy
Молодцы американцы. Уделали Канаду у нее дома. Смоки любимки плак-плак.)))
07:32
fifa_guru
америкосам надо благодарить аля Оши (Терри) за пронос сборной к медалям. Канадцы пусть учатся буллиты бить.. пустострелы))))
07:32
mitchelll
Лучше справились со своими нервами. В овертайме канадцев потряхивало, а последний буллит кленовый вовсе сорвал. Ну и Терри можно вслед за ТиДжи записывать в звёздные буллитёры.
07:32
сосед китайцев
RW.irk Тишина в Белл-центре - это круто!)) Одна победа за 8 лет. Канада-ацтой!)) ............................................................................................. походу,лишь жители ДВ региона досмотрели сей триллер..
07:30
индеец_Джо
Слим Тайлер слил по-привычному сценарию ...
07:30
сосед китайцев
америкосов с победой!не ожидал,что буду болеть за них,и все же....красавцы!!!
07:29
RW.irk
Тишина в Белл-центре - это круто!)) Одна победа за 8 лет. Канада-ацтой!))
07:29