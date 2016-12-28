Александр Полунин: "Атмосфера на МЧМ в Канаде лучше, чем год назад в Финляндии"

Нападающий молодежной сборной России Александр Полунин в преддверии матча группового турнира чемпионата мира против сборной США подчеркнул, что в стартовой встрече против Канады (3:5) действовал не лучшим образом. Также Полунин отметил хорошую атмосферу на турнире, передает спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Первый матч против Канады у меня действительно не получился, – подчеркнул Полунин. – Не мог найти свою игру. Был разговор с Брагиным, но подробности говорить не буду. Он и ругался, и говорил, что поправить. То, что меня не убрали из первого звена, говорит о доверии со стороны тренера. С Латвией все получилось удачней. Атмосфера на этом турнире лучше, чем год назад в Финляндии. Полный стадион, слышно зрителей. Я согласен с тем, что на моей игре сказалось и то, что я не играл в Канаде, и не был тут. Сейчас уже легче. Как проведу свободное время сегодня? Схожу в зал хоккейной славы и погуляю по городу.