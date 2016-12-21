Софья Смирнова: "Восстановление идет по плану"

Фристайлистка сборной России Софья Смирнова сообщила, что восстановление после операции на колене идет по плану. Спортсменка получила повреждение передней крестообразной связки во время тренировки перед стартом текущего сезона, а в конце ноября перенесла операцию.

- Все в порядке, все по плану, - цитирует "Р-Спорт" Смирнову. - Усердно работаем шесть дней в неделю. Самочувствие тоже в порядке. Настроение хорошее, настрой боевой. Колено выглядит хорошо. Удалось снять отек, работаем над сгибанием, но из-за шва мениска есть большие ограничения по нагрузкам и движениям. Поэтому за мной строго следят, чтобы я не перестаралась. Так что набралась терпения и работаю.