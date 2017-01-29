Сборная России по фристайлу прибыла на Сахалин для тренировок

Сборная России по фристайлу прилетела на Сахалин для проведения тренировочных сборов в комплексе "Горный воздух", сообщила пресс-секретарь министерства спорта региона Аксана Науменко.

"Горный воздух" стал тренировочной базой и для паралимпийской сборной страны по горнолыжному спорту, которые уже накануне приступили к тренировкам. Они пробудут на острове до 10 февраля и затем тоже отправятся в Корею на соревнования, а потом вернутся на Сахалин для участия в чемпионате России по горнолыжному спорту среди лиц с нарушениями опорно– двигательного аппарата, который пройдет с 23 по 27 февраля.

– Сегодня прибыла сборная страны по фристайлу в составе 14 человек для того, чтобы обкатать склоны и решить, подходит ли комплекс для дальнейшей подготовки сборной к Олимпийским играм 2018 года, – приводит ТАСС слова Науменко. – Они пробудут здесь до 8 февраля, затем улетят в Корею на соревнования.