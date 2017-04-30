Владимир Путин пообщался с призерами "Гран-при России" и принял участие в награждении

Президент России Владимир Путин посетил комнату призеров на автодроме в Сочи перед награждением пилотов после гонки "Гран-при России". До награждения глава государства пообщался с выигравшим гонку Валттери Боттасом, а также с призерами Себастьяном Феттелем и Кими Райкконеном, поздравив их с успешным выступлением. Также они коротко обменялись впечатлениями от "Гран-при России".

Напомним, что пилот "Мерседеса" Валттери Боттас впервые в карьере одержал победу в "Гран-при". Главный трофей гонки победителю также вручил Владимир Путин.