Виталий Петров: "Квят сам попросил прокатить его девушку по "Сочи Автодрому"

Первый российский пилот "Формулы-1" Виталий Петров рассказал, как он прокатил Келли Пике, девушку Даниила Квята, на гоночном такси по "Сочи Автодрому". По словам Петрова, Квят сам попросил устроить отдельный заезд для дочери трехкратного чемпиона "Формулы-1" Нельсона Пике.

– В пятницу мы начали катать людей на гоночном такси, – приводит Motorsport слова Петрова. – Думаю, многие уже знают, что в числе прочих мы устроили отдельный заезд и для Келли Пике, девушки Даниила Квята. Он попросил сам. Мы сидели с ним на автограф-сессии, я делился планами, рассказывал о том, что мы будем делать, и он сказал: "Может, ты прокатишь мою девушку". В итоге все удалось организовать. Ей очень понравилось. Она милая и обаятельная. Но – сразу предвижу комментарии – никаких вопросов о личной жизни я не задавал.

Видео: Петров прокатил девушку Квята по "Сочи Автодрому"