21:17 | ФОРМУЛА-1 — "Гран-при России"

Видео: Петров прокатил девушку Квята по "Сочи Автодрому"

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Келли Пике, дочь трехкратного чемпиона "Формулы-1" Нельсона Пике и девушка российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята, стала участницей заездов гоночных такси на "Сочи Автодроме". Водителем Пике стал первый российский гонщик в "Формуле-1" Виталий Петров.

- Мне очень понравилось! Должна сказать, что это очень сложный трек. Вообще, это мой первый опыт гоночного такси на трассе. На "Сочи Автодроме" есть несколько трудных поворотов и узких шикан. В целом, здесь все прекрасно организовано, и автодром расположен в очень живописном месте, на фоне гор, - приводит пресс-служба трассы слова Пике.

Дополнительная информация

http://sochiautodrom.ru/news/circuit?id=1184

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