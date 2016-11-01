Сергей Воробьев: "Контракт о проведении "Гран-при России" подписан до 2020 года и может быть продлен"

Организатор "Гран-при России" Сергей Воробьев опроверг слухи о том, что в ближайшие годы Сочи может лишиться гонки. По его словам, интерес к "Формуле-1" в России только растет.

– Мне сложно комментировать рассуждения западных СМИ о том, что модель развития "Формулы-1" дает сбои и ряд стран, якобы, находится на грани отказа от проведения "Гран-при" на нынешних условиях. Переговоры о проведении гонок ведутся регулярно. И по количеству этапов в календаре чемпионата мира видно, что условия Берни Экклстоуна устраивают многие страны и желающих принимать этапы достаточно. Нас, организаторов российского этапа, все устраивает, генерального промоутера "Формулы-1" – тоже.

– На какой срок заключен контракт о проведении "Гран-при России"?

– До 2020 года. Мы заплатили за это деньги, и будем выполнять свои обязательства. Мы не видим никаких оснований не то что для отмены "Гран-при России", но даже и для появления слухов об этом. Интерес к "Формуле-1" в нашей стране растет, посещаемость нашей гонки с каждым годом увеличивается. Уверен, что "Гран-при России" ждет хорошее будущее.

– Есть ли какой-то дедлайн для перезаключения контракта на проведение гонок?

– Новый договор может быть подписан в любой момент. Главное условие – контракт на проведение гонки в следующем году должен быть выполнен до декабря предыдущего. Именно в декабре Международная федерация автоспорта (ФИА) по представлению Экклстоуна утверждает официальный календарь на следующий сезон. (Алексей ШИШКИН)