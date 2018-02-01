"Гран-при России" состоится 30 сентября и начнется в 14.10

Стало известно расписание этапов "Формулы-1" на сезон-2018. Всего в чемпионате запланирована 21 гонка. Соревнования традиционно начнутся в Австралии, а завершатся в Абу-Даби.

"Гран-при России" состоится 30 сентября. Начало гонки запланирован на 14.10 по местному времени.

Расписание этапов "Формулы-1". Время указано местное

25 марта – Австралия (Мельбурн) – 16.10

8 апреля – Бахрейн (Сахир) – 18.10

15 апреля – Китай (Шанхай) – 14.10

29 апреля – Азербайджан (Баку) - 16.10

13 мая – Испания (Барселона) – 15.10

27 мая – Монако (Монте-Карло) – 15.10

10 июня – Канада (Монреаль) – 14.10

24 июня – Франция (Поль-Рикар) – 16.10

1 июля – Австрия (Шпильберг) – 15.10

8 июля – Великобритания (Сильверстоун) – 14.10

22 июля – Германия (Хоккенхайм) – 15.10

29 июля – Венгрия (Будапешт) – 15.10

26 августа – Бельгия (Спа-Франкоршам) – 15.10

2 сентября – Италия (Монца) – 15.10

16 сентября – Сингапур (Марина-Бэй) – 20.10

30 сентября – Россия (Сочи) – 14.10

7 октября – Япония (Сузука) – 14.10

21 октября – США (Остин) – 13.10

28 октября – Мексика (Мехико) – 13.10

11 ноября – Бразилия (Сан-Паулу) – 15.10

25 ноября – Абу-Даби (Яс-Марина) – 17.10