"Гран-при России" посетят 150 тысяч человек

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что туристы, которые посетят "Гран-при России", способствуют развитию инфраструктуры Сочи. По его словам, за четыре дня мероприятие посетят 150 тысяч зрителей.

- 150 тысяч зрителей, которые в течение четырех дней будут присутствовать на этом ярком зрелищном мероприятии, конечно, поддерживают туристический спрос, - приводит пресс-служба "Автодрома Сочи" слова Кондратьева. - Отдыхающие и туристы способствуют тому, чтобы город Сочи и олимпийская инфраструктура были живы и развивались дальше.