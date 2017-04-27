Франц Тост: "Хочу, чтобы Квят подольше оставался в "Торо Россо"

Глава "Торо Россо" Франц Тост рассчитывает, что пилот Даниил Квят продолжит выступать за его команду и после окончания нынешнего сезона. Тост отметил, что был бы рад увидеть Квята на подиуме предстоящего "Гран-при России".

– Даниил очень хороший гонщик, – цитирует ТАСС Тоста. – Я бы хотел, чтобы он задержался в нашей команде подольше. У нас в коллективе нет разделения на первого и второго пилотов – и Квят, и Сайнс-младший имеют равный статус.

Попадание в тройку призеров в Сочи – это задача-максимум, но мы будем рады и финишу в очковой зоне.