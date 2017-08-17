11:18 | Футбол — Испания

Варан - лидер по количеству единоборств в ответной игре за Суперкубок Испании


Защитник "Реала" Рафаэль Варан, согласно данным InStat, стал лучшим игроком ответного матча за Суперкубок Испании против "Барселоны" (2:0) по количеству единоборств (10). При этом француз не проиграл ни в одном из эпизодов борьбы, показав  стопроцентную  эффективность в этом компоненте.

Лучшим по количеству и точности острых передач стал еще один игрок "королевского клуба" - фланговый игрок обороны Марселу. 5 из 6 ключевых пасов бразильца были точными.

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