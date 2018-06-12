В ближайшие дни Лемар станет игроком "Атлетико"

"Монако" и "Атлетико" договорились о трансфере полузащитника монегасков Тома Лемара, сообщается на официальном сайте испанского клуба. В ближайшее время сделка будет доведена до конца.

Подробности соглашения пока неизвестны, однако по данным transfermarkt рыночная стоимость 22-летнего француза составляет 65 миллионов евро. Отметим, что ранее руководство "Монако" предлагало Лемару продлить действующий контракт, который рассчитан до 2020 года, однако стороны не сошлись в деталях.

Лемар выступает за французский клуб с 2015 года. В прошедшем клубном сезоне он провел 38 матчей и забил 3 гола.