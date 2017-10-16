"Сельта" в меньшинстве разгромила "Лас-Пальмас"

Матч 8-го тура чемпионата Испании "Лас-Пальмас" – "Сельта" завершился крупной победой гостей – 5:2. Отметим, что на 52-й минуте у гостей был удален вратарь Рубен Бланко, однако это не помешало команде из Виго развить свой успех и в меньшинстве забить еще два гола.

Хет-триком отметился нападающий гостей Яго Аспас.

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8-й тур

"Лас-Пальмас" - "Сельта" - 2:5 (0:2)

Голы: Эмре Мор, 16 (0:1). Аспас, 20 (0:2). Аспас, 49 (0:3). Эрнандес, 71 (0:4). Аспас, 76 (0:5). Витоло, 90 (1:5). Реми, 90+3 (2:5).

"Лас-Пальмас": Чичисола, Мишел (Лемос, 62), Бигас, Гарсия, Эррера (Витоло, 62), Аквилани, Момо (Реми, 46), Вьера, Эрнан, Кальери, Таннан.

"Сельта": Рубен Бланко, Кабраль, Хонни Кастро, С.Гомес, Васс, Эрнандес (Радойя, 80), Лоботка, Хосабед Санчес (Фонтас, 64), Систо, Аспас, Эмре Мор (Альварес, 55).

Предупреждения: Хосабед Санчес, 27. Бигас, 51. Аквилани, 61.

Удаление: Рубен Бланко, 52.

Судья: Медье Хименес.

16 октября. Лас-Пальмас. Стадион Gran Canaria.

Турнирная таблица ла лиги - здесь