Сантьяго Солари: "Реал" оказывает необходимую поддержку Винисиусу"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари в очередной раз высоко оценил игру нападающего Винисиуса Жуниора в преддверии матча 1/8 Кубка Испании против "Леганеса", сообщает Diario AS. 42-летний аргентинский специалист настаивает на том, что 18-летнему бразильцу необходимо оказать поддержку.

– Все в "Реале" обращают внимание на Винисиуса и оказывают ему необходимую поддержку, – приводит слова Солари на пресс-конференции Diario AS. – У него есть талант, и он показывает свое мастерство на тренировках и матчах. Но Винисиусу всего лишь 18 лет. Иногда подростки очень быстро вырастают в настоящих профессионалов, когда сталкиваются с такой ситуацией, но у них есть поддержка игроков первой команды.

"Леганес" – "Реал": Кубок Испании, онлайн-трансляция, 16 января, начало – 23.30 (мск).