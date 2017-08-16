"Реал" передумал продавать Ковачича

Полузащитник "Реала" Матео Ковачич не будет продан этим летом, сообщает Bernabeu Digital. По информации источника, мадридцы решили оставить 23-летнего футболиста по итогам предсезонной подготовки команды, по ходу которой хавбек проявил себя с наилучшей стороны.

Ранее сообщалось, что "Интер" был готов вернуть игрока за 30 миллионов евро. Ковачич уже выступал за "нерадзурри" с 2013 по 2015 год. В прошлом сезоне футболист на клубном уровне во всех турнирах провел 39 игр, забил два мяча и отдал три голевые передачи.