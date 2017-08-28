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19:13 | Футбол — Испания

Дембеле опозорился во время презентации в "Барселоне". Видео

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Новичок "Барселоны" Усман Дембеле оконфузился во время презентации в каталонском клубе, который заплатил за 20-летнего нападающего 105 миллионов евро. Француз во время традиционной процедуры чеканки мяча для фото и видео смог набить его лишь два раза. После этого он пытался перекинуть мяч через голову, но ему это не удалось.

Отметим, что на презентации Дембеле присутствовало 17 тысяч зрителей.

Ранее подобный конфуз во время презентации случился с новичком сине-гранатовых Паулинью.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Долго наблюдал за идиотами на эт

Явно мало заплатили, надо было 200 давать за этого вундеркиндера

19:28

Serenky25

Это не он...это чудик из большой разницы.

19:23

shpasic

лучше уж опозориться, чем обо....ся

19:18